Вімблдон-2023: Ястремська програла фінал кваліфікації третього мейджора року
Українська тенісистка Даяна Ястремська поступилася Селін Наеф із Швейцарії у фіналі кваліфікаційного раунду Вімблдонського турніру 2023 року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.
Вімблдон, кваліфікація, фінал
Ястремська – Наеф – 1:2 (2:6, 6:3, 4:6)
Розпочала матч українка невдало. Вона програла стартовий гейм на власній подачі, а потім подарувала суперниці ще один брейк і вже "горіла" безнадійно (1:5). Спромоглася Ястремська лише виграти ще один гейм і здалася в сеті за 27 хвилин.
Утім, надпотужно стартувала в другій партії. З брейком українська тенісистка швидко забезпечила гандикап (3:0). Наеф намагалася нав'язати конкуренцію, але зуміла лише трохи підсолодити гіркоту поразки. Натомість Ястремська з упевненою грою на власних подачах закінчила сет за солідні 35 хвилин.
Вирішальна ж партія була рівною. Розв'язка настала в десятому геймі, коли рахунок був 5:4 на користь швейцарки. Наеф серйозно націлилася на перший за сет брейк. І хоч українка дві спроби суперниці нейтралізувала, але та таки зуміла дотиснути Ястремську та завоювала путівку в основний раунд.
Отже, жодна з українок не змогла здолати кваліфікацію Вімблдона-2023. Натомість із основної сітки змагань стартують п'ять вітчизняних тенісисток – Ангеліна Калініна, Марта Костюк, Леся Цуренко, Еліна Світоліна та Катерина Байндль.
До слова, раніше Цуренко розповіла про цинічний лист WTA щодо слідства проти тренера за критику організацію.
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