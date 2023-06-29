ua ru
Чт, 29 июня News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Уимблдон-2023: Ястремская проиграла финал квалификации третьего мэйджора года

Новина українською →
Лондон, Четверг 29 июня 2023 18:48
Уимблдон-2023: Ястремская проиграла финал квалификации третьего мэйджора года Фото: Даяна Ястремская зачехлила ракетку на Альбионе (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Украинская теннисистка Даяна Ястремская уступила Селин Наеф из Швейцарии в финале квалификационного раунда Уимблдонского турнира 2023 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Уимблдон, квалификация, финал

Ястремская – Наеф – 1:2 (2:6, 6:3, 4:6)

Начала матч украинка неудачно. Она проиграла стартовый гейм на собственной подаче, а затем подарила сопернице еще один брейк и уже "горела" безнадежно (1:5). Смогла Ястремская выиграть лишь еще один гейм и сдалась в сете за 27 минут.

Впрочем, сверхмощно стартовала во второй партии. С брейком украинская теннисистка быстро обеспечила гандикап (3:0). Наеф пыталась навязать конкуренцию, но сумела лишь немного подсластить горечь поражения. Ястремская же с уверенной игрой на собственных подачах закончила сет за солидные 35 минут.

Решающая же партия была равной. Развязка наступила в десятом гейме, когда счет был 5:4 в пользу швейцарки. Наеф серьезно нацелилась на первый в сете брейк. И хотя украинка две попытки соперницы нейтрализовала, но она сумела дожать Ястремскую и завоевала путевку в основной раунд.

Следовательно, ни одна из украинок не смогла преодолеть квалификацию Уимблдона-2023. В свою очередь с основной сетки соревнований стартуют пять отечественных теннисисток – Ангелина Калинина, Марта Костюк, Леся Цуренко, Элина Свитолина и Екатерина Байндль.

К слову, ранее Цуренко рассказала о циничном письме WTA по поводу следствия против тренера за критику организации.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Даяна Ястремская Теннис
NEWS
ВСУ под Бахмутом перехватили инициативу и ведут наступление широким фронтом, - Генштаб
ВСУ под Бахмутом перехватили инициативу и ведут наступление широким фронтом, - Генштаб
DAILY
Иранский оппозиционер Вахид Бехешти: Без Путина режим в Иране падет
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Иранский оппозиционер Вахид Бехешти: Без Путина режим в Иране падет