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Вімблдон-2023: Костюк на відмові суперниці пройшла в третій раунд змагань

Фото: Марта Костюк ще не грала в 3-му колі Вімблдона (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Українська тенісистка Марта Костюк пробилася в 1/16 фіналу Вімблдонського турніру 2023 року завдяки перемозі над Паулою Бадосою з Іспанії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Вімблдон-2023, жінки, 1/32 фіналу

Костюк – Бадоса – 1:0, відмова (6:2, 1:0)

Розпочали опонентки з обміну брейками. У третьому геймі молода українка вдруге перемогла на подачі Бадоси. Та натомість підтримати заспів Костюк не змогла. Зі ще двома брейками киянка невдовзі вже вела 5:1.

Завершити партію українська тенісистка могла вже в сьомому геймі. Утім, іспанка відіграла два сет-пойнти. Це, однак, лише відтермінувало невдачу Бадоси. З другої спроби в наступному геймі Костюк закрила сет за 28 хвилин.

Друга ж партія тривала лише дев'ять. 21-річна українка встигла набрати пункт на подачі піренейки, а потім Бадоса відмовилася від продовження зустрічі. Отже, Костюк здобула путівку в наступне коло в економ-режимі.

Суперниця українки в 1/16 фіналу визначиться в протистоянні швейцарки Голубіч і американки Кіз. Їхній матч ще тривав, коли Костюк завершила поєдинок. Для неї 3-й раунд Вімблдона – найкращий результат у кар'єрі на трав'яному мейджорі.

До слова, напередодні Світоліна вибила бельгійку Мертенс у трисетовому протистоянні.

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Марта КостюкТеннис