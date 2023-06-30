Вімблдон-2023: Калініна, Костюк та інші українки отримали суперниць

П'ятірка найсильніших українських тенісисток на чолі з національною першою ракеткою Ангеліною Калініною готуються стартувати в основній сітці Вімблдонського турніру.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт змагань.
Перша стадія трав'яного мейджора розпочнеться 3 липня. Вітчизняні тенісистки дізналися імена опоненток після жеребкування.
Перша ракетка України Калініна вперше зустрінеться з іспанкою Джессікою Бузас Манейро з другої сотні рейтингу Жіночої тенісної асоціації. Натомість Марта Костюк поміряється силами з представницею топ-10 WTA – Марією Саккарі з Греції. Титулована американка Вінус Вільямс стала суперницею Еліни Світоліної.
Досвідчена Леся Цуренко вийде на корт проти Клер Лю зі США. Раніше їхні турнірні шляхи перетиналися одного разу, а сильнішою виявилася українка. Нарешті Катерина Байндль протистоятиме канадці Лейлі Фернандес.
Матчі 1/64 фіналу Вімблдона-2023 за участі українок:
У чоловічому розряді Україна залишилася без представництва. Раніше киянин Крутих поступився у першому раунді кваліфікації. У трьох сетах він програв угорцю Марожану Фабіану.
До слова, раніше Цуренко розповіла про цинічний лист WTA щодо слідства проти тренера за критику організацію.
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