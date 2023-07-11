Вімблдон-2023: Джоковіч і Зіннер вибили нейтральних росіян у 1/4 фіналу

Вімблдон-2023, чоловіки, 1/4 фіналу

Зіннер – Сафіуллін – 3:1 (6:4, 3:6, 6:2, 6:2)

Рубльов – Джоковіч – 1:3 (6:4, 1:6, 4:6, 3:6)

Італійський тенісист матч проти росіянина Сафіулліна розпочав на рівних. Розв'язка першого сету стартувала в дев'ятому геймі. Зіннер несподівано легко оформив брейк, а потім блискавично виграв "під нуль" власну подачу. На куражі він ще й класно стартував у другій партії – з брейком італієць повів 3:1.

Але Сафіуллін отямився і оформив камбек, вигравши п'ять геймів поспіль (два брейки). Утім, наступні два сети Зіннер виграв за однаковим сценарієм – рівна гра в дебюті та зростання тиску в геймах вирішальних. Для того, щоб дотиснути російського тенісиста італійцю вистачило по два брейки в кожній із партій.

Натомість Джоковіч перший сет програв. Росіянин Рубльов підстеріг помилку серба в дев'ятому геймі та завдяки цьому єдиному брейку вийшов вперед. Такий розвиток подій лише додав балканцю спортивної злості. Джоковіч узяв п'ять пунктів поспіль і закінчив другу партію за 29 хвилин.

Трохи конкурентнішими виявилися два наступні сети. У них Рубльову вдалося перемогти в семи геймах. Однак, цього було недостатньо для продовження боротьби зі сербським тенісистом. Джоковіч менше помилявся та не втрачав концентрацію у ключових епізодах, тож заслужено завоював путівку в 1/2 фіналу.