Вімблдон-2023: Джоковіч і Зіннер вибили нейтральних росіян у 1/4 фіналу

Представники топ-10 рейтингу тенісистів-професіоналів – Яннік Зіннер із Італії та серб Новак Джоковіч – перемогли в чвертьфіналі Вімблдонського турніру 2023 року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати поєдинків.
Вімблдон-2023, чоловіки, 1/4 фіналу
Зіннер – Сафіуллін – 3:1 (6:4, 3:6, 6:2, 6:2)
Рубльов – Джоковіч – 1:3 (6:4, 1:6, 4:6, 3:6)
Італійський тенісист матч проти росіянина Сафіулліна розпочав на рівних. Розв'язка першого сету стартувала в дев'ятому геймі. Зіннер несподівано легко оформив брейк, а потім блискавично виграв "під нуль" власну подачу. На куражі він ще й класно стартував у другій партії – з брейком італієць повів 3:1.
Але Сафіуллін отямився і оформив камбек, вигравши п'ять геймів поспіль (два брейки). Утім, наступні два сети Зіннер виграв за однаковим сценарієм – рівна гра в дебюті та зростання тиску в геймах вирішальних. Для того, щоб дотиснути російського тенісиста італійцю вистачило по два брейки в кожній із партій.
Натомість Джоковіч перший сет програв. Росіянин Рубльов підстеріг помилку серба в дев'ятому геймі та завдяки цьому єдиному брейку вийшов вперед. Такий розвиток подій лише додав балканцю спортивної злості. Джоковіч узяв п'ять пунктів поспіль і закінчив другу партію за 29 хвилин.
Трохи конкурентнішими виявилися два наступні сети. У них Рубльову вдалося перемогти в семи геймах. Однак, цього було недостатньо для продовження боротьби зі сербським тенісистом. Джоковіч менше помилявся та не втрачав концентрацію у ключових епізодах, тож заслужено завоював путівку в 1/2 фіналу.
До слова, раніше Світоліна несподівано здолала Свьонтек у чвертьфіналі Вімблдона-2023.
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