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Виманюють дані про військових: українців попередили про шахрайські дії РФ щодо полонених

П'ятниця 12 липня 2024 16:25
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Виманюють дані про військових: українців попередили про шахрайські дії РФ щодо полонених Ілюстративне фото: українців попередили, що РФ вимаює дані про полонених (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Російські спецслужби виманюють в українців дані про військових, які можуть бути у полоні, обіцяючи надати про них інформацію. Однак це обман.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.

Як зазначили у відомстві, російські розвідслужби створили так звані "громадські організації". Вони розповсюджують в інтернеті інформацію про українських військовополонених та стверджують, що можуть отримати доступ до місць утримання.

Таким чином росіяни отримують важливу інформацію для подальшого маніпулювання та тиску на сім’ї полонених: виписки зі службових розслідувань, персональні дані, фотографії побратимів тощо.

"Координаційний штаб закликає родини не передавати невідомим особам та "організаціям" персональні документи та будь-яку інформацію про рідних, що перебувають в російській неволі", - сказано у повідомленні.

Обмін полоненими

Нагадаємо, 25 червня Україна провела черговий обмін військовополоненими із Росією. Тоді вдалося звільнити 90 захисників.

А вже 28 червня вдалося повернути заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нерімана Джеляла, який був захоплений у 2021 році.

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