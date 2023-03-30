ua ru
Чт, 30 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Виманювали гроші у родичів військовополонених. У Рівненській колонії викрили "схему"

Новость на русском →
Рівненська область, Четвер 30 березня 2023 12:26
Виманювали гроші у родичів військовополонених. У Рівненській колонії викрили "схему" Фото: СБУ викрила в’язнів Рівненської колонії, які виманювали гроші у родичів військовополонених (ssu.gov.ua)
Автор: Марія Кучерявець

У Рівненській області викрили шахрайську схему. В'язні виманювали гроші у родичів зниклих безвісти українських військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр СБУ.

За даними правоохоронців, "схему" організували троє ув’язнених місцевої виправної колонії, які відбували покарання за тяжкі злочини.

"Зловмисники знаходили в інтернеті людей, які розшукують своїх близьких, учасників бойових дій, і представлялись їм військовослужбовцями. Потім за гроші пропонували громадянам "допомогу" у встановленні місця перебування і стану здоров’я зниклих воїнів або навіть звільнення їх з полону", - розповіли в СБУ.

Встановлено, що вартість таких "послуг" становила від 3 до майже 100 тисяч грн, а сума залежала від емоційно-психологічного стану потерпілих та їхніх фінансових можливостей.

"Гроші просили переказувати на банківські картки знайомої одного із ув’язнених. Після отримання коштів зловмисники припиняли спілкування з потерпілим і більше не виходили з ним на зв’язок", - повідомили в СБУ.

Як з'ясували правоохоронці, шахраї підшукували своїх жертв у соцмережах, до яких приєднувались з фейкових акаунтів.

Там вони знаходили інформацію про військових, яких розшукували, і заходили у приватне листування з їхніми родичами. Під час яких застосовували маніпуляції та чинили психологічний тиск на співрозмовників.

Фото: СБУ викрила в’язнів Рівненської колонії, які виманювали гроші у родичів військовополонених (ssu.gov.ua)

Правоохоронці провели обшуки в колонії та за адресою проживання знайомої одного із в’язнів, де вилучили

  • мобільні телефони і планшети;
  • майже 2 десятки сім-карток різних мобільних операторів, на які були зареєстровані фейкові акаунти та з яких зловмисники телефонували потерпілим;
  • 5 банківських карток, на які надходили гроші від потерпілих;
  • чорнові записи із доказами незаконної діяльності.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення фігурантам про підозру за ч. 3 ст. 190 ККУ (шахрайство). Триває розслідування.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що в Київській області аферисти видурювали гроші на "потреби" ЗСУ від імені чиновників.

Додамо, раніше в Нацбанку попередили українців про нову шахрайську схему.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Служба безпеки України Рівненська область шахраї
NEWS
Погода критична для кораблів, авіації та "Шахедів". Гуменюк про загрозу нової атаки РФ
Погода критична для кораблів, авіації та "Шахедів". Гуменюк про загрозу нової атаки РФ
DAILY
Данило Гетманцев: Завжди є хтось, хто хоче зіграти у рулетку з державою
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Данило Гетманцев: Завжди є хтось, хто хоче зіграти у рулетку з державою