Выманивали деньги у родственников военнопленных. В Ровенской колонии разоблачили "схему"
В Ровенской области разоблачили мошенническую схему. Заключенные выманивали деньги у родственников пропавших без вести украинских военных.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр СБУ.
По данным правоохранителей, "схему" организовали трое заключенных местной исправительной колонии, отбывавшие наказание за тяжкие преступления.
"Злоумышленники находили в интернете людей, которые разыскивают своих близких, участников боевых действий, и представлялись им военнослужащими. Затем за деньги предлагали гражданам "помощь" в установлении места пребывания и состояния здоровья пропавших воинов или даже освобождения их из плена", - рассказали в пресс-службе. в СБУ.
Установлено, что стоимость таких "услуг" составляла от 3 до 100 тысяч грн, а сумма зависела от эмоционально-психологического состояния пострадавших и их финансовых возможностей.
"Деньги просили переводить на банковские карточки знакомой одного из заключенных. После получения средств злоумышленники прекращали общение с потерпевшим и больше не выходили с ним на связь", - сообщили в СБУ.
Как выяснили правоохранители, мошенники подыскивали своих жертв в соцсетях, к которым присоединялись из фейковых аккаунтов.
Там они находили информацию о разыскиваемых военных и заходили в частную переписку с их родственниками. Во время которых применяли манипуляции и оказывали психологическое давление на собеседников.
Фото: СБУ разоблачила заключенных Ровенской колонии, которые выманивали деньги у родственников военнопленных (ssu.gov.ua)
Правоохранители провели обыски в колонии и по адресу проживания знакомого одного из заключенных, где изъяли
- мобильные телефоны и планшеты;
- почти 2 десятка сим-карт разных мобильных операторов, на которые были зарегистрированы фейковые аккаунты и из которых злоумышленники звонили потерпевшим;
- 5 банковских карточек, на которые поступали деньги от потерпевших;
- черновые записи с подтверждениями незаконной деятельности.
Решается вопрос о сообщении фигурантам о подозрении по ч. 3 ст. 190 УК (мошенничество). Продолжается расследование.
Напомним, недавно мы писали, что в Киевской области аферисты выманивали деньги на "потребности" ВСУ от имени чиновников.
Добавим, ранее в Нацбанке предупредили украинцев о новой мошеннической схеме.
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