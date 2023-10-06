ua en ru
Пт, 06 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Виманили з Придністров'я "приманкою". СБУ провела операцію по затримці агента ФСБ

П'ятниця 06 жовтня 2023 12:39
UA EN RU
Виманили з Придністров'я "приманкою". СБУ провела операцію по затримці агента ФСБ Фото: Виманили з Придністров'я "приманкою". СБУ провела операцію по затримці агента ФСБ (ssu.gov.ua)
Автор: Сергій Пишкін

Контррозвідка Служби безпеки України провела багатоетапну спецоперацію під час якої вивела з території невизнаного Придністров’я й затримала в Одеській області російського агента-спецназівця "Скіфа".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу СБУ.

Подробиці операції

Затриманий мав завдання - створити агентурну мережу на півдні України. Для цього він намагався дистанційно вербувати мешканців Одеської області, у тому ж числі й місцевих правоохоронців.

Для того, щоб вивести злочинця на територію України, контррозвідники СБУ ввели в поле його зору співробітницю СБУ й створили умови щодо її "згоди" на співпрацю з терористами.

"За сценарієм української спецслужби, зловмисник приїхав на Одещину, щоб особисто завербувати "кандидатку". Оперативна комбінація СБУ дозволила поетапно задокументувати злочинні дії російського агента і затримати його "на гарячому", - пише пресслужба.

Фото: Виманили з Придністров'я "приманкою". СБУ провела операцію по затримці агента ФСБ (ssu.gov.ua)

Що відомо про агента

Згідно з даними слідства, поплічником ворога виявився громадянин України, який на початку 90-х виїхав до Молдови, бе брав участь у війні на боці бойовиків так званої "ПМР".

Пізніше він став снайпером в складі підконтрольного російським терористам підрозділу "внутрішніх військ Придністров'я". Через деякий час фігурант отримав "підвищення" та був призначений командиром групи 17-го загону спецпризначення "Едельвейс" МВС Росії.

Перебуваючи в лавах російського спецназу - брав участь в бойових діях на території Дагестану й Чечні.

У 2014 році прибув до Одеси для вчинення масових заворушень на користь країни-терориста Росії. Після цього його було оголошено у розшук правоохоронцями. Аби уникнути правосуддя агент втік до фейкового "ПМР", де у 2019 році був завербований Сергієм Затикою та Денисом Марусіком - представниками місцевого "МДБ".

"Тоді він отримав оперативний псевдонім "Скіф", пройшов інструктаж, а вже у 2023 році приступив до виконання ворожих завдань. Серед пріоритетних напрямків його розвідувально-підривної діяльності був збір розвідданих про дислокацію та переміщення Сил оборони у прифронтових районах на півдні України", - пише пресслужба.

Зокрема агент планував здобути інформацію про особливості роботи та переліку основних завдань, які виконують українські воїни в регіоні.

Що загрожує агенту

Відповідно до ч. 2 ст. 111 - державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану, злочинцю загрожує довічне ув'язнення. Наразі він перебуває під вартою.

Також тривають заходи щодо притягнення до відповідальності "кураторів" агента.

Нагадаємо, РБК-Україна також писало про те, що в розвідці розкрили подробиці операції під час якої вдалось переманити на бік України російського пілота. Військовий перегнав до нашої країни гелікоптер Мі-8 у межах спецоперації під кодовою назвою "Синиця".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні Російська Федерація Служба безпеки України
NEWS
Зеленський відреагував на ракетний удар по центру Харкова
Зеленський відреагував на ракетний удар по центру Харкова
DAILY
Збиті "генерали Путіна". Як Кремль втрачає топ-командирів у війні проти України
Дмитро Левицькийзаступник шеф-редактора Збиті "генерали Путіна". Як Кремль втрачає топ-командирів у війні проти України