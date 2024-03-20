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Вимагав "відкати" від військового. Депутата Тернопільської облради затримали "на гарячому"

Фото: СБУ затримала депутата (facebook.com SecurSerUkraine)
Автор: Каріна Левицька

Депутата Тернопільської облради затримали під час отримання грошей, які він вимагав у військового.

"СБУ та НАБУ затримали депутата Тернопільської облради, який вимагав "відкати" за виділення матеріальної допомоги для поранених воїнів ЗСУ", - повідомили в службі.

 

Військова контррозвідка Служби безпеки спільно з НАБУ викрила на корупції депутата Тернопільської облради, який за сумісництвом є головою постійної комісії з питань бюджету.

За даними слідства, у січні поточного року посадовець запропонував військовослужбовцю посприяти у виділенні йому матеріальної допомоги на лікування. За це після надходження коштів на банківську картку він повинен був віддати чиновнику половину суми.

Правоохоронці поетапно задокументували злочинну діяльність депутата та затримали його "на гарячому" під час отримання ним нової суми хабаря.

В разі доведення вини, підозрюваному загрожує до 10 років за ґратами.

Раніше СБУ та НАБУ затримали заступника голови Запорізької обласної ради, який намагався підкупити директора обласного медичного закладу. Разом з ним було затримано його помічника та депутата цієї ж облради.

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