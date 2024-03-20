Требовал "откаты" от военного. Депутата Тернопольского облсовета задержали "на горячем"

"СБУ и НАБУ задержали депутата Тернопольского облсовета, который требовал "откаты" за выделение материальной помощи для раненых воинов ВСУ", - сообщили в службе.

Военная контрразведка Службы безопасности совместно с НАБУ разоблачила на коррупции депутата Тернопольского облсовета, который по совместительству является председателем постоянной комиссии по вопросам бюджета.

По данным следствия, в январе текущего года чиновник предложил военнослужащему посодействовать в выделении ему материальной помощи на лечение. За это после поступления средств на банковскую карточку он должен был отдать чиновнику половину суммы.

Правоохранители поэтапно задокументировали преступную деятельность депутата и задержали его "на горячем" во время получения им новой суммы взятки.

В случае доказательства вины, подозреваемому грозит до 10 лет за решеткой.

Ранее СБУ и НАБУ задержали заместителя председателя Запорожского областного совета, пытавшегося подкупить директора областного медицинского учреждения. Вместе с ним был задержан его помощник и депутат этого же облсовета.

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