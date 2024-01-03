Вимагав кошти за пропуск зерновозів. В Одеській області ДБР затримало посадовця "Укртрансбезпеки"

В Одеській області посадовця "Укртрансбезпеки" було викрито та затримано на систематичному вимаганні та отриманні хабарів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланям на прес-службу ДБР.

За даними слідства, затриманий поставив на потік заробіток на вагових комплексах "Уктрансбезпеки" на всіх основних транспортних розв’язках Одеської області. Зокрема, за безперешкодний проїзд вантажівки з перевищеною допустимою вагою він брав з перевізників тисячу гривень.

Також гроші йому платили практично всі зернотрейдери, які перевозили продукцію в порти Одеської області.

За оперативними даними, щомісячно співробітник дорожнього контролю таким чином "заробляв" щонайменше мільйон гривень.

2 січня цього року працівники ДБР спільно з УСР Нацполіції та за сприяння Уктрансбезпеки затримали ділка "на гарячому".

Справи про корупцію серед нардепів

Нагадаємо, цій новині передувало те, що НАБУ і САП піймали чинного народного депутата України Андрія Одарченка на спробі підкупити голову Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури.

Він пропонував голові Держагентства відновлення Мустафі Наєму хабар у криптовалюті Bitcoin, в еквіваленті 50 тисяч доларів.

В обмін на це нардеп просив сприяння в отриманні коштів з фонду ліквідації наслідків збройної агресії РФ на ремонт підконтрольного йому об'єкта інфраструктури.

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