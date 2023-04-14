Вимагав хабарі за поховання військових. Викрито посадовця Полтавської міськради

За даними слідства, посадовець вимагав у власника підприємства з ритуальних послуг хабаря за поховання загиблих військових.

"Підприємець на постійній основі мав сплачувати підозрюваному готівкою 25% від заробленої суми коштів з перевезення загиблих військових. Також він мав здійснювати щомісячні перерахування фіксованої суми за кожне поховання", - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці затримали посадовця в порядку ст. 208 КПК України під час чергової передачі коштів. Будуть проводити обшуки в домівці підозрюваного.

Фото: правоохоронці викрили посадовця Полтавської міськради, який брав хабарі за поховання військових (gp.gov.ua)