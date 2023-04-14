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Требовал взятки за захоронение военных. Разоблачен чиновник Полтавского горсовета

Фото: правоохранители разоблачили чиновника Полтавского горсовета, который брал взятки захоронение военных (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Чиновник Полтавского горсовета требовал взятки за погребение военных. Правоохранители его задержали.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Офис Генпрокурора.

По данным следствия, чиновник требовал у владельца предприятия по ритуальным услугам взятки за погребение погибших военных.

"Предприниматель на постоянной основе должен платить подозреваемому наличными 25% от заработанной суммы средств по перевозке погибших военных. Также он должен осуществлять ежемесячные перечисления фиксированной суммы за каждое захоронение", - говорится в сообщении.

Правоохранители задержали чиновника в порядке ст. 208 УПК Украины при очередной передаче средств. Будут проводить обыски в доме подозреваемого.

Фото: правоохранители разоблачили чиновника Полтавского горсовета, который принимал взятки за захоронение военных (gp.gov.ua)

Ранее мы писали о том, что в Киеве разоблачили работника медуниверситета, требовавшего за экзамен 1500 долларов.

Также напомним, что во Львовской области двоим правоохранителям вручили подозрение. Они требовали взятки от благотворительного фонда, помогающего военным.

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