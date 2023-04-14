Требовал взятки за захоронение военных. Разоблачен чиновник Полтавского горсовета

По данным следствия, чиновник требовал у владельца предприятия по ритуальным услугам взятки за погребение погибших военных.

"Предприниматель на постоянной основе должен платить подозреваемому наличными 25% от заработанной суммы средств по перевозке погибших военных. Также он должен осуществлять ежемесячные перечисления фиксированной суммы за каждое захоронение", - говорится в сообщении.

Правоохранители задержали чиновника в порядке ст. 208 УПК Украины при очередной передаче средств. Будут проводить обыски в доме подозреваемого.

Фото: правоохранители разоблачили чиновника Полтавского горсовета, который принимал взятки за захоронение военных (gp.gov.ua)