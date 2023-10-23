UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Вимагав хабарі у підприємців. СБУ затримала чиновника Антимонопольного комітету

Фото: СБУ затримала чиновника Антимонопольного комітету (t.me/SBUkr)
Автор: Тетяна Степанова

Служба безпеки України викрила корупційну схему у Північному міжобласному територіальному відділенні Антимонопольного комітету (АМКУ). Держслужбовець вимагав у підприємців хабарі, щоб "заплющити очі" на їхні порушення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу СБУ.

За даними слідства, чиновник АМКУ вимагав хабарі з представників комерційних структур, щоб "заплющити очі"  на виявлені у них порушення антимонопольного законодавства та не вживати щодо них адміністративних санкцій.

Задокументовано як держслужбовець "обклав даниною" місцеву компанію, яка займається оптовою торгівлею хімічними засобами та технікою для очищення. За 8 тисяч доларів  посадовець обіцяв керівнику підприємства "вирішити питання" про не накладення на нього штрафів за порушення, виявлені у ході перевірки.

Співробітники СБУ задокументували одержання чиновником першої частини неправомірної вигоди й затримали "на гарячому" під час передачі йому наступного "траншу".

 

Фото: СБУ затримала чиновника Антимонопольного комітету, який вимагав хабарі у підприємців (t.me/SBUkr)

На підставі зібраних доказів затриманому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).

Наразі він перебуває під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину, у тому числі перевіряється інформація щодо можливої причетності до оборудки інших посадовців АМКУ.

Зловмиснику загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна.

Викриття чиновників на хабарі

Нещодавно у Дніпрі викрили прокурора-хабарника. Він за 10 тисяч доларів обіцяв "відмазати" шахрая від в'язниці.

Також 4 жовтня стало відомо, що у Фастові прокурора окружної прокуратури спіймали на хабарі у розмірі 30 тисяч доларів. Він обіцяв за гроші закрити кримінальне провадження. Його затримали під час отримання другої частини хабаря. Правоохоронці оголосили прокурору з Фастова підозру. Йому загрожує до 12 років в'язниці.

Окрім того, правоохоронці затримали міського голову Сум Олександра Лисенка. Його спіймали на отриманні хабаря 2 жовтня. Крім нього, також було затримано директора Департаменту житлово-комунальних послуг Сумської міської ради.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Служба безпеки УкраїниАнтимонопольний комітет України