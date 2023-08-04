Вимагав гроші за зняття з обліку. В Полтавській області воєнкома викрили на хабарі

Як пише пресслужба, воєнком вимагав 70 тисяч гривень від власника місцевого підприємства, яке займається імпортом авто на територію України.

"Хабар призначався за надання довідок про зняття комерційних транспортних засобів з військового обліку. Цей документ необхідний, щоб переоформити автомобілі у сервісних центрах МВС в умовах воєнного стану", - відзначає пресслужба.

Зокрема воєнком обіцяв не створювати штучних перешкод під час знаття з обліку 5 автівок. Також було встановлено, що затриманий регулярно вимагав хабарі з підприємців за такі "послуги".

Фото: Вимагав гроші за знаття з обліку. В Полтавській області воєнкома викрили на хабарі (ssu.gov.ua)

Тим часом в Черкаській області було затримано колишнього голову Смілянської районної ради. Він продавав потенційним призовникам підроблені довідки про інвалідність для виїзду за кордон, які отримував через власні зв’язки серед лікарів.

"Крім того, СБУ затримала посадовця місцевої військово-лікарської комісії. Він також сприяв ухилянтам в оформленні фіктивних довідок про непридатність до військової служби за станом здоров’я", - додає СБУ.

Вартість "послуги" становила від 3 до 6 тисяч доларів США. Сума залежала від терміновості виїзду за кордон.