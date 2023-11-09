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Вимагав гроші. В Одеській області затримали чоловіка, який підірвав гранату в авто

Білгород-Дністровський, Четвер 09 листопада 2023 15:42
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Вимагав гроші. В Одеській області затримали чоловіка, який підірвав гранату в авто Фото: поліція розкрила деталі вибуху гранати в Одеській області (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Чоловіка, який підірвав гранату в авто, затримали в Одеській області. Через дії зловмисника постраждала людина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на управління поліції Одеської області.

За даними правоохоронців, водій вантажного автомобіля підібрав на трасі чоловіка. Він був у військовій формі. Автостопник попросив підвезти його, а по дорозі почав вимагати у водія та його пасажира гроші.

Після цього чоловік дістав гранату і висмикнув чеку. Внаслідок підриву гранати поранення отримав пасажир.

Поліція зазначає, що чоловік втік з місця інциденту. Для його затримання правоохоронці вводили спеціальну поліцейську операцію "Сирена".

Наразі зловмисник перебуває у поліцію, з ним працюють слідчі. Всі деталі інциденту встановлюються.

Що ще відомо про інцидент

Сьогодні, 9 листопада, джерела РБК-Україна повідомили, що у селі Сергіївка Білгород-Дністровського району Одеської області невідомий чоловік кинув у мікроавтобус гранату Mercedes-Benz. Внаслідок цього пролунав вибух.

Наші джерела наголошували, що чоловік був у камуфльованій формі, але точно невідомо, чи це був військовий. Також поки немає інформації, де чоловік взяв гранату та чи був він під дією алкоголю або інших речовин.

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