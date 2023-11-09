Требовал деньги. В Одесской области задержали мужчину, который взорвал гранату в авто
Мужчину, взорвавшего гранату в авто, задержали в Одесской области. Из-за действий злоумышленника пострадал человек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на управление полиции Одесской области.
По данным правоохранителей, водитель грузового автомобиля подобрал на трассе мужчину. Он был в военной форме. Автостопщик попросил подвезти его, а по дороге потребовал у водителя и его пассажира деньги.
После этого мужчина достал гранату и выдернул чеку. В результате подрыва гранаты ранения получил пассажир.
Полиция отмечает, что мужчина сбежал с места инцидента. Для его задержания правоохранители вводили специальную полицейскую операцию "Сирена".
Сейчас злоумышленник находится в полиции, с ним работают следователи. Все детали инцидента устанавливаются.
Что еще известно об инциденте
Сегодня, 9 ноября, источники РБК-Украина сообщили, что в селе Сергеевка Белгород-Днестровского района Одесской области неизвестный мужчина бросил в микроавтобус гранату Mercedes-Benz. В результате произошел взрыв.
Наши источники отмечали, что мужчина был в камуфлированной форме, но точно неизвестно, был ли это военный. Также пока нет информации, где мужчина взял гранату и был ли он под действием алкоголя или других веществ.
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