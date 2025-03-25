Вимагали гроші у ветерана: у лікарнях Вінницької області проходять перевірки

Усі лікарні Вінницької області перевірять на наявність медикаментів та медичних виробів. Їх ініціювали після того, як у місцевому госпіталі у ветерана вимагали гроші за лікування.

Про це розповідає РБК-Україна із посиланням на Департамент охорони здоров’я та реабілітації Вінницької обласної військової адміністрації (ОВА).

Після гучного скандалу щодо вимагання грошей у ветерана в кардіоцентрі у Вінницькій області перевірять усі лікарні області на відповідність забезпечення медикаментами та медичними виробами згідно з контрактами медзакладів із Національною службою здоров'я України (НСЗУ).

На вимогу Міністерства охорони здоров’я наказом департаменту створено комісії, які проведуть перевірки в усіх лікарнях регіону. Спеціалісти з’ясують, чи надаються пацієнтам необхідні ліки безкоштовно в межах програми медичних гарантій. Про результати перевірок обіцяють повідомити публічно.

24 березня про початок перевірки міських лікарень повідомила Вінницька міська рада. Масштабні перевірки розпочалися після резонансного випадку у Вінницькому регіональному клінічному лікувально-діагностичному центрі серцево-судинної патології, де у ветерана вимагали 80 тисяч гривень. Його змусили самостійно купувати ліки у визначеній аптеці, при цьому препарати не видавали на руки, а підтвердити покупку потрібно було чеком.

За фактом інциденту Міністерство охорони здоров'я та НСЗУ спільно з правоохоронцями провели перевірку. Департамент охорони здоров’я Вінницької міської ради також здійснив службове розслідування, за результатами якого звільнено директора кардіоцентру Ігоря Данильчука та ще кількох посадових осіб.