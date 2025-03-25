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Вымогали деньги у ветерана: в больницах Винницкой области проходят проверки

Вторник 25 марта 2025 16:56
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Вымогали деньги у ветерана: в больницах Винницкой области проходят проверки Фото: В Винницкой области проверяют все больницы (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

Все больницы Винницкой области проверят на наличие медикаментов и медицинских изделий. Их инициировали после того, как в местном госпитале у ветерана требовали деньги за лечение.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Департамент здравоохранения и реабилитации Винницкой областной военной администрации (ОВА).

После громкого скандала о вымогательстве денег у ветерана в кардиоцентре в Винницкой области проверят все больницы области на соответствие обеспечения медикаментами и медицинскими изделиями согласно контрактам медучреждений с Национальной службой здоровья Украины (НСЗУ).

По требованию Министерства здравоохранения приказом департамента созданы комиссии, которые проведут проверки во всех больницах региона. Специалисты выяснят, предоставляются ли пациентам необходимые лекарства бесплатно в рамках программы медицинских гарантий. О результатах проверок обещают сообщить публично.

24 марта о начале проверки городских больниц сообщил Винницкий городской совет. Масштабные проверки начались после резонансного случая в Винницком региональном клиническом лечебно-диагностическом центре сердечно-сосудистой патологии, где у ветерана требовали 80 тысяч гривен. Его заставили самостоятельно покупать лекарства в определенной аптеке, при этом препараты не выдавали на руки, а подтвердить покупку нужно было чеком.

По факту инцидента Министерство здравоохранения и НСЗУ совместно с правоохранителями провели проверку. Департамент здравоохранения Винницкого городского совета также провел служебное расследование, по результатам которого уволен директор кардиоцентра Игорь Данильчук и еще несколько должностных лиц.

Ранее РБК-Украина рассказывало об основных причинах обращений пациентов в Национальную службу здоровья Украины (НСЗУ) с жалобами на работу медицинских учреждений. Самыми распространенными проблемами являются вымогательство средств за услуги, которые должны предоставляться бесплатно, отказ в оказании медицинской помощи, создание фиктивных медицинских записей, предоставление некачественных услуг и неэтичное поведение медицинского персонала.

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