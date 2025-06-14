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Вимагали 200 тисяч доларів за безкоштовні РЕБ для ЗСУ: СБУ затримала ділків у Києві

Субота 14 червня 2025 16:17
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Вимагали 200 тисяч доларів за безкоштовні РЕБ для ЗСУ: СБУ затримала ділків у Києві Фото: СБУ затримала ділків, які вимагали 200 тисяч доларів за поставки РЕБ в Україну (ssu.gov.ua)
Автор: Владислава Ткаченко

Служба безпеки України викрила у Києві двох зловмисників, які шантажували іноземну компанію-виробника радіоелектронних засобів боротьби (РЕБ), поставки яких в Україну здійснюються безкоштовно за рахунок міжнародних партнерів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Служби безпеки України (СБУ) та Офіс генпрокурора.

Деталі справи

"За матеріалами слідства, у Києві двоє громадян, прикриваючись нібито особистими зв’язками з представниками Міністерства оборони України, створювали штучні перешкоди під час поставок автомобілів споряджених системами радіолокаційної електронної боротьби (РЕБ) для Сил оборони", - повідомляють у прокуратурі.

За даними слідства, підприємство вже передало нашій армії п’ять спеціалізованих комплексів РЕБ, які застосовуються для протидії ворожій техніці.

У разі ефективного використання обладнання країна-партнер планувала розширити замовлення. Використовуючи цю інформацію, ділки вимагали у представників компанії хабар у 200 тисяч доларів.

Фото: СБУ затримала ділків, які вимагали 200 тисяч доларів за поставки РЕБ в Україну (t.me/SBUkr)

За ці гроші вони обіцяли забезпечити позитивні висновки щодо продукції через свої "контакти".

СБУ попередила злочин і затримала обох після передачі всієї суми хабаря.

Що загрожує

Їм повідомлено про підозру за статтями про перешкоджання законній діяльності ЗСУ та вимагання неправомірної вигоди. Зловмисникам загрожує до 8 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Розслідування триває для встановлення усіх деталей справи.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що в одному з провідних військових інститутів України викрили агента Росії, який готував ракетні удари по об'єктах вишу.

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