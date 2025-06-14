Вимагали 200 тисяч доларів за безкоштовні РЕБ для ЗСУ: СБУ затримала ділків у Києві
Служба безпеки України викрила у Києві двох зловмисників, які шантажували іноземну компанію-виробника радіоелектронних засобів боротьби (РЕБ), поставки яких в Україну здійснюються безкоштовно за рахунок міжнародних партнерів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Служби безпеки України (СБУ) та Офіс генпрокурора.
Деталі справи
"За матеріалами слідства, у Києві двоє громадян, прикриваючись нібито особистими зв’язками з представниками Міністерства оборони України, створювали штучні перешкоди під час поставок автомобілів споряджених системами радіолокаційної електронної боротьби (РЕБ) для Сил оборони", - повідомляють у прокуратурі.
За даними слідства, підприємство вже передало нашій армії п’ять спеціалізованих комплексів РЕБ, які застосовуються для протидії ворожій техніці.
У разі ефективного використання обладнання країна-партнер планувала розширити замовлення. Використовуючи цю інформацію, ділки вимагали у представників компанії хабар у 200 тисяч доларів.
За ці гроші вони обіцяли забезпечити позитивні висновки щодо продукції через свої "контакти".
СБУ попередила злочин і затримала обох після передачі всієї суми хабаря.
Що загрожує
Їм повідомлено про підозру за статтями про перешкоджання законній діяльності ЗСУ та вимагання неправомірної вигоди. Зловмисникам загрожує до 8 років ув’язнення з конфіскацією майна.
Розслідування триває для встановлення усіх деталей справи.
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