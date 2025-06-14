Вымогали 200 тысяч долларов за бесплатные РЭБ для ВСУ: СБУ задержала дельцов в Киеве
Служба безопасности Украины разоблачила в Киеве двух злоумышленников, которые шантажировали иностранную компанию-производителя радиоэлектронных средств борьбы (РЭБ), поставки которых в Украину осуществляются бесплатно за счет международных партнеров.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Службы безопасности Украины (СБУ) и Офис генпрокурора.
Детали дела
"По материалам следствия, в Киеве двое граждан, прикрываясь якобы личными связями с представителями Министерства обороны Украины, создавали искусственные препятствия при поставках автомобилей снаряженных системами радиолокационной электронной борьбы (РЭБ) для Сил обороны", - сообщают в прокуратуре.
По данным следствия, предприятие уже передало нашей армии пять специализированных комплексов РЭБ, которые применяются для противодействия вражеской технике.
В случае эффективного использования оборудования страна-партнер планировала расширить заказ. Используя эту информацию, дельцы требовали у представителей компании взятку в 200 тысяч долларов.
За эти деньги они обещали обеспечить положительные выводы по продукции через свои "контакты".
СБУ предупредила преступление и задержала обоих после передачи всей суммы взятки.
Что грозит
Им сообщено о подозрении по статьям о препятствовании законной деятельности ВСУ и вымогательстве неправомерной выгоды. Злоумышленникам грозит до 8 лет заключения с конфискацией имущества.
Расследование продолжается для установления всех деталей дела.
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