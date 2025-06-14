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Вымогали 200 тысяч долларов за бесплатные РЭБ для ВСУ: СБУ задержала дельцов в Киеве

Суббота 14 июня 2025 16:17
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Вымогали 200 тысяч долларов за бесплатные РЭБ для ВСУ: СБУ задержала дельцов в Киеве Фото: СБУ задержала дельцов, которые требовали 200 тысяч долларов за поставки РЭБ в Украину (ssu.gov.ua)
Автор: Владислава Ткаченко

Служба безопасности Украины разоблачила в Киеве двух злоумышленников, которые шантажировали иностранную компанию-производителя радиоэлектронных средств борьбы (РЭБ), поставки которых в Украину осуществляются бесплатно за счет международных партнеров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Службы безопасности Украины (СБУ) и Офис генпрокурора.

Детали дела

"По материалам следствия, в Киеве двое граждан, прикрываясь якобы личными связями с представителями Министерства обороны Украины, создавали искусственные препятствия при поставках автомобилей снаряженных системами радиолокационной электронной борьбы (РЭБ) для Сил обороны", - сообщают в прокуратуре.

По данным следствия, предприятие уже передало нашей армии пять специализированных комплексов РЭБ, которые применяются для противодействия вражеской технике.

В случае эффективного использования оборудования страна-партнер планировала расширить заказ. Используя эту информацию, дельцы требовали у представителей компании взятку в 200 тысяч долларов.

Фото: СБУ задержала дельцов, которые требовали 200 тысяч долларов за поставки РЭБ в Украину (t.me/SBUkr)

За эти деньги они обещали обеспечить положительные выводы по продукции через свои "контакты".

СБУ предупредила преступление и задержала обоих после передачи всей суммы взятки.

Что грозит

Им сообщено о подозрении по статьям о препятствовании законной деятельности ВСУ и вымогательстве неправомерной выгоды. Злоумышленникам грозит до 8 лет заключения с конфискацией имущества.

Расследование продолжается для установления всех деталей дела.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в одном из ведущих военных институтов Украины разоблачили агента России, который готовил ракетные удары по объектам вуза.

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