Вимагали 180 тисяч доларів: у Грузії готували замах на українця з дружиною

У Батумі двох чоловіків затримано за вимагання 180 тисяч доларів в українця. В іншому разі обіцяли вбити разом із дружиною.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NewsGeorgia.
"Двох осіб затримано в Аджарії за звинуваченням у вимаганні великої суми грошей у 34-річного громадянина України", - пише видання
Один з обвинувачених також є 44-річним громадянином України. Його спільник - 38-річний у минулому судимий громадянин Грузії.
"Зловмисники вимагали, щоб він змінив свідчення у справі, яку розглядає український суд, і перерахував 180 тис. доларів затриманим у рамках розслідування", - наголошується в статті.
В іншому разі вони погрожували вбити чоловіка і його дружину. Здирників затримали на прикордонному пункті "Сарпі", коли вони намагалися виїхати з Грузії до Туреччини. Їм загрожує до 7 років в'язниці.
Як повідомлялося, у Словаччині невідомі побили до смерті бездомного українця. Українське МЗС вимагало неупередженого розслідування та притягнення винних до відповідальності.
Крім того, у Німеччині було вбито двох українських чоловіків 23 і 36 років. Вони отримали ножові поранення на території торгового центру. Один загинув на місці, другий помер у лікарні. За підозрою у скоєнні вбивства затримали 57-річного росіянина.
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