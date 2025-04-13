Требовали 180 тысяч долларов: в Грузии готовили покушение на украинца с женой

"Двое человек задержаны в Аджарии по обвинению в вымогательстве крупной сумму денег у 34-летнего гражданина Украины", - пишет издание

Один из обвиняемых также является 44-летни гражданином Украины. Его сообщник - 38-летний в прошлом судимый гражданин Грузии.

"Злоумышленники требовали, чтобы он изменил показания по делу, которое рассматривает украинский суд и перечислил 180 тыс. долларов задержанным в рамках расследования", - отмечается в статье.

В противном случае они грозились убить мужчину и его супругу. Вымогателей задержали на пограничном пункте "Сарпи", когда они пытались выехать из Грузии в Турцию. Им горозит до 7 лет тюрьмы.