Вимагали 180 тисяч доларів: у Грузії готували замах на українця з дружиною

У Батумі двох чоловіків затримано за вимагання 180 тисяч доларів в українця. В іншому разі обіцяли вбити разом із дружиною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NewsGeorgia .

"Двох осіб затримано в Аджарії за звинуваченням у вимаганні великої суми грошей у 34-річного громадянина України", - пише видання

Один з обвинувачених також є 44-річним громадянином України. Його спільник - 38-річний у минулому судимий громадянин Грузії.

"Зловмисники вимагали, щоб він змінив свідчення у справі, яку розглядає український суд, і перерахував 180 тис. доларів затриманим у рамках розслідування", - наголошується в статті.

В іншому разі вони погрожували вбити чоловіка і його дружину. Здирників затримали на прикордонному пункті "Сарпі", коли вони намагалися виїхати з Грузії до Туреччини. Їм загрожує до 7 років в'язниці.