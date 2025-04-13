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Вимагали 180 тисяч доларів: у Грузії готували замах на українця з дружиною

Грузія, Неділя 13 квітня 2025 09:30
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Вимагали 180 тисяч доларів: у Грузії готували замах на українця з дружиною Фото: поліція Грузії затримала вимагачів, які вимагали 180 тисяч доларів в українця (ілюстрація/Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

У Батумі двох чоловіків затримано за вимагання 180 тисяч доларів в українця. В іншому разі обіцяли вбити разом із дружиною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NewsGeorgia.

"Двох осіб затримано в Аджарії за звинуваченням у вимаганні великої суми грошей у 34-річного громадянина України", - пише видання

Один з обвинувачених також є 44-річним громадянином України. Його спільник - 38-річний у минулому судимий громадянин Грузії.

"Зловмисники вимагали, щоб він змінив свідчення у справі, яку розглядає український суд, і перерахував 180 тис. доларів затриманим у рамках розслідування", - наголошується в статті.

В іншому разі вони погрожували вбити чоловіка і його дружину. Здирників затримали на прикордонному пункті "Сарпі", коли вони намагалися виїхати з Грузії до Туреччини. Їм загрожує до 7 років в'язниці.

Як повідомлялося, у Словаччині невідомі побили до смерті бездомного українця. Українське МЗС вимагало неупередженого розслідування та притягнення винних до відповідальності.

Крім того, у Німеччині було вбито двох українських чоловіків 23 і 36 років. Вони отримали ножові поранення на території торгового центру. Один загинув на місці, другий помер у лікарні. За підозрою у скоєнні вбивства затримали 57-річного росіянина.

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