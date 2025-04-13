Требовали 180 тысяч долларов: в Грузии готовили покушение на украинца с женой
В Батуми двое мужчин задержаны за вымогательство 180 тысяч долларов у украинца. В противном случае обещали убить вместе с женой.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NewsGeorgia.
"Двое человек задержаны в Аджарии по обвинению в вымогательстве крупной сумму денег у 34-летнего гражданина Украины", - пишет издание
Один из обвиняемых также является 44-летни гражданином Украины. Его сообщник - 38-летний в прошлом судимый гражданин Грузии.
"Злоумышленники требовали, чтобы он изменил показания по делу, которое рассматривает украинский суд и перечислил 180 тыс. долларов задержанным в рамках расследования", - отмечается в статье.
В противном случае они грозились убить мужчину и его супругу. Вымогателей задержали на пограничном пункте "Сарпи", когда они пытались выехать из Грузии в Турцию. Им горозит до 7 лет тюрьмы.
Как сообщалось, в Словакии неизвестные избили до смерти бездомного украинца. Украинский МИД требовало беспристрастного расследования и привлечения виновных к ответственности.
Кроме того, в Германии были убиты двое украинских мужчин 23 и 36 лет. Они получили ножевые ранения на территории торгового центра. Один погиб на месте, второй скончался в больнице. По подозрению в совершении убийства задержали 57-летнего россиянина.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.