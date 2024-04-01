Операція у 19 регіонах. В Україні нейтралізували логістичні хаби наркоторговців

Українська поліція провела масштабну операцію проти наркоторговців. Вона проходила одразу у 19 регіонах країни та була націлена на логістичні хаби.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника голови Нацполіції України Андрія Нєбитова у Facebook .

За його словами, в окремих випадках зловмисники ховали "товар" у Біблії.

"Ціллю стали логістичні хаби, через які йшла вся торгівля", - уточнив заступник голови Нацполіції.

За його словами, поліцейським вдалося затримати 26 наркодилерів, ліквідувати п'ять нарколабораторій та викрити 57 учасників окремих злочинних угруповань.

"Кримінальна поліція спільно зі слідчими вдарила по логістичній мережі наркозбувачів. Масштабна спецоперація відбулася в 19 регіонах, проведено 64 обшуки. Результат - паралізована діяльність низки наркошопів по всій країні", - написав Нєбитов.

Викриття наркоторговців в Україні

Нагадаємо, минулого року українські правоохоронці засудили до ув'язнення організаторів міжнародного каналу контрабанди важких наркотиків.

Вони переправляли для продажу в Україні оптові партії іноземних пігулок "Субутекс", які містять особливо небезпечну наркоречовину бупренорфін.

Також у СБУ ще у грудні минулого року зазначали, що з початку війни ліквідували понад 60 банд, які переправляли наркотики до Європейського союзу.

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