Операція у 19 регіонах. В Україні нейтралізували логістичні хаби наркоторговців
Українська поліція провела масштабну операцію проти наркоторговців. Вона проходила одразу у 19 регіонах країни та була націлена на логістичні хаби.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника голови Нацполіції України Андрія Нєбитова у Facebook.
"Кримінальна поліція спільно зі слідчими вдарила по логістичній мережі наркозбувачів. Масштабна спецоперація відбулася в 19 регіонах, проведено 64 обшуки. Результат - паралізована діяльність низки наркошопів по всій країні", - написав Нєбитов.
Фото: "товар" зловмисників (Facebook-сторінка Андрія Нєбитова)
За його словами, поліцейським вдалося затримати 26 наркодилерів, ліквідувати п'ять нарколабораторій та викрити 57 учасників окремих злочинних угруповань.
У такій спецоперації взяли участь понад 350 правоохоронців. Фахівцям вдалося відстежити активність наркоторговців у Telegram.
"Ціллю стали логістичні хаби, через які йшла вся торгівля", - уточнив заступник голови Нацполіції.
За його словами, в окремих випадках зловмисники ховали "товар" у Біблії.
Викриття наркоторговців в Україні
Нагадаємо, минулого року українські правоохоронці засудили до ув'язнення організаторів міжнародного каналу контрабанди важких наркотиків.
Вони переправляли для продажу в Україні оптові партії іноземних пігулок "Субутекс", які містять особливо небезпечну наркоречовину бупренорфін.
Також у СБУ ще у грудні минулого року зазначали, що з початку війни ліквідували понад 60 банд, які переправляли наркотики до Європейського союзу.
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