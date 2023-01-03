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Вилучили понад 150 млн гривень. У Львівській області викрили мережу конвертаційних центрів

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Львів, Вівторок 03 січня 2023 11:54
Вилучили понад 150 млн гривень. У Львівській області викрили мережу конвертаційних центрів Фото: у Львівській області викрили мережу конвертаційних центрів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Константин Широкун

У Львівській області правоохоронці викрили мережу конвертаційних центрів. Під час обшуку було виявлено понад 150 млн гривень готівкою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Офісу Генерального прокурора.

За даними слідства, група осіб створила мережу фінансових установ, якими без сплати податків проводили незаконні фінансові операції для виведення готівки.

Члени групи організували реалізацію готівки, так звані "конвертаційні центри", переміщення готівки між містами України та Євросоюзу, а також нелегальний обмін валют та продаж криптовалюти. Попередньо встановлено, що схемою користувалися понад 250 фізичних осіб та понад 100 компаній.

При обшуках у пунктах обміну валюти, офісних центрах, які використовувалися для діяльності групи, виявлено та вилучено 152 млн грн готівки, чорнові записи, комп'ютерну техніку та інші речові докази.

Раніше ми писали, що в Києві викрили велике наркоугруповання, яке організував екс-поліцейський. Злочинна група діяла у Києві та області.

Також повідомлялося, що СБУ виявила підпільний склад із більш ніж 4 тоннами прекурсорів та знешкодила наркокартель у Черкаській області.

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Львівська область Конвертаційні центри Обмін валют
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