Вилучили майже 1,5 кг наркотиків. В Львівській області викрили організатора контрабанди

Досудовим слідством встановлено, що до організації переміщення кокаїну через державний кордон причетний 63-річний мешканець Києва. Канал діяв майже рік і вже мав розгалужену клієнтську мережу.

Щоквартально, під виглядом відвідування доньки та онуків, зловмисник перетинав кордон та вирушав за "товаром" в одну з країн Західної Європи. Придбаний кокаїн чоловік приховував від прикордонно-митного контролю під обшивкою власного автомобіля. Замість подушки безпеки для пасажира автівка була обладнана схованкою для наркотиків.

Фото: в Львівській області викрили організатора контрабанди (t.me/mvs_ukraine)

Ввезений наркотик чоловік вроздріб збував розгалуженій мережі наркозалежних клієнтів. Останні купували кокаїн з рук в руки та оплачували готівкою. За один грам наркотику покупці платили по 150 доларів.

Правоохоронці затримали організатора контрабанди під час спроби ввезення чергової партії наркотиків з-за кордону в одному із пунктів пропуску у Львівській області.

Зі схованки вилучили майже 1,5 кг важкого наркотику, вартість якого на "чорному ринку" може становити понад 150 тисяч доларів.

Наразі зловмиснику повідомлено про підозру. Суд обрав йому міру запобіжного заходу - тримання під вартою без права внесення застави. У разі доведення вини підозрюваному загрожує позбавлення волі строком до десяти років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, днями у Львівській області викрили незаконне виробництво неякісних комплектуючих до зброї, які надалі реалізовували українським військовим на бойові позиції.

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