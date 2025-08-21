UA

Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні

Вилучення у столиці 8 млрд - чергова атака на Київ та зачистка політичного поля, - Палатний

Фото: перший заступник голови "УДАРу Віталія Кличка" Артур Палатний (facebook.com/Artur.Palatnyi)
Автор: Олександр Мороз

Вилученням з бюджету столиці 8 млрд грн влада намагається паралізувати Київ і зачистити політичне поле від головного опонента - Віталія Кличка. Але використання держінституцій у політичних цілях є неприпустимим для країни, яка бореться за демократію та європейське майбутнє.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву партії "УДАР".

Керівник центрального виконкому партії "УДАР" Артур Палатний заявив, шо голосування у Верховній раді за законопроєкт №13439-3, який забирає з бюджету столиці 8 млрд грн, є черговою відвертою атакою влади на Київ та його мера Віталія Кличка, якого влада розглядає як головного політичного опонента.

"Вона мислить в категоріях виборів та намагається зачистити політичне поле від тих, кого вважає своїми політичними опонентами. Влада боїться конкуренції, боїться вільного вибору громадян і тому перетворює законодавчий орган на інструмент тиску та політичної розправи", - сказав Палатний.

В заяві зазначається, що влада не перший рік переслідує соратників Кличка та членів УДАРу, фабрикує політично вмотивовані справи, чинить тиск і залякує. А тепер вирішила забрати гроші в столиці. Однак фактично вона забирає гроші у ЗСУ.

"Ці кошти - насамперед підтримка Збройних Сил України. У підсумку через дії Банкової 8 млрд коштів громади підуть не на захисників, а на захмарні зарплати керівництва держпідприємств, на премії чиновникам та прокурорам", - наголосив Палатний.

За його словами, це нагадує повторення історії з вилученням "військового" ПДФО у місцевих громад. Тоді ці кошти передавалися Мінстратегпрому та Держспецзв’язку та значна частина коштів залишилась невикористаною, при цьому їхніх керівників ловили на хабарах.

В УДАРі попереджають, що подібні ініціативи донищують залишки реформи децентралізації, все більше зосереджуючи ресурси та повноваження в руках однієї людини.

Партія "УДАР Віталія Кличка" звернулася до європейських партнерів, до колег по Європейській народній партії з проханням дати оцінку цим діям влади, "які є проявом авторитаризму і використанням державних інституцій у власних політичних інтересах".

"Це абсолютно неприпустимо для країни, яка бореться за демократію та європейське майбутнє", - підкреслюється в заяві.

Нагадаємо, 20 серпня Верховна рада 229 голосами ухвалила зміни до держбюджету (законопроєкт №13439-3), які передбачають, в тому числі, вилучення 8 млрд грн з бюджету Києва за рахунок коштів податку на прибуток.

