Вилучення у столиці 8 млрд - чергова атака на Київ та зачистка політичного поля, - Палатний

Керівник центрального виконкому партії "УДАР" Артур Палатний заявив, шо голосування у Верховній раді за законопроєкт №13439-3, який забирає з бюджету столиці 8 млрд грн, є черговою відвертою атакою влади на Київ та його мера Віталія Кличка, якого влада розглядає як головного політичного опонента.

"Вона мислить в категоріях виборів та намагається зачистити політичне поле від тих, кого вважає своїми політичними опонентами. Влада боїться конкуренції, боїться вільного вибору громадян і тому перетворює законодавчий орган на інструмент тиску та політичної розправи", - сказав Палатний.

В заяві зазначається, що влада не перший рік переслідує соратників Кличка та членів УДАРу, фабрикує політично вмотивовані справи, чинить тиск і залякує. А тепер вирішила забрати гроші в столиці. Однак фактично вона забирає гроші у ЗСУ.

"Ці кошти - насамперед підтримка Збройних Сил України. У підсумку через дії Банкової 8 млрд коштів громади підуть не на захисників, а на захмарні зарплати керівництва держпідприємств, на премії чиновникам та прокурорам", - наголосив Палатний.

За його словами, це нагадує повторення історії з вилученням "військового" ПДФО у місцевих громад. Тоді ці кошти передавалися Мінстратегпрому та Держспецзв’язку та значна частина коштів залишилась невикористаною, при цьому їхніх керівників ловили на хабарах.

В УДАРі попереджають, що подібні ініціативи донищують залишки реформи децентралізації, все більше зосереджуючи ресурси та повноваження в руках однієї людини.

Партія "УДАР Віталія Кличка" звернулася до європейських партнерів, до колег по Європейській народній партії з проханням дати оцінку цим діям влади, "які є проявом авторитаризму і використанням державних інституцій у власних політичних інтересах".

"Це абсолютно неприпустимо для країни, яка бореться за демократію та європейське майбутнє", - підкреслюється в заяві.