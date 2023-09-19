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Вилучення акцизних марок, виданих виробникам, неприйнятно, - "Укртютюн"

Фото: Кабінет міністрів України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергей Новиков

Українська асоціація виробників тютюнових виробів "Укртютюн" звертається до Кабінету міністрів України із закликом не вилучати з обігу акцизні марки старого зразка, отримані від ДПС до 1 вересня 2023 р.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення асоціації.

В асоціації заявляють, що вилучення таких марок суперечить законодавству України, згідно із яким, у разі зміни зразка акцизної марки, вже закуплені марки попереднього зразка застосовуються у виробництві тютюнових виробів до їх повного використання.

"Укртютюн" наголошує, що вилучення з обігу акцизних марок старого зразка не має підґрунтя, адже це не вплине на зменшення частки нелегальних тютюнових виробів. За даними "KANTAR Україна", станом на червень 2023 року частка нелегальних сигарет в Україні становила 19,5%. При цьому близько двох третин нелегального ринку - це продукція без будь-яких акцизних марок.

Асоціація вважає, що спроба втілити таке рішення уряду матиме вкрай негативні наслідки для індустрії, бізнес-середовища, інвестиційної привабливості України та податкових надходжень. Також ця ініціатива не матиме жодного впливу на динаміку нелегального ринку тютюнових виробів, який знаходиться поза правовим полем, а лише спотворить легальний ринок, створивши штучні вилучення легальної продукції.

Крім цього "Укртютюн" зазначає, що примусове вилучення марок старого зразка процедурно неможливе і жодним чином не передбачено чинним законодавством, оскільки легально вироблена продукція вже знаходиться у роздрібній торгівлі по всій території України. Такий крок призведе лише до невиправданих втрат для легального бізнесу - для виробників, оптових торговців і рітейлу

"Ми неодноразово надавали уряду пропозиції щодо комплексу заходів, спрямованих на протидію нелегальній торгівлі тютюновими виробами. Звертали увагу на алогічність зміни зразка акцизної марки на тютюнові вироби у вищеописаній ситуації та корупціогенну складову, яка традиційно є домінуючою під час прийняття відповідних рішень. Натомість уряд замислюється над тим, щоб довести свої помилкові рішення до повного абсурду, створюючи штучні проблеми легальному бізнесу і повністю ігноруючі нелегальний ринок", - наголошує генеральний директор асоціації Наталія Фесюн.

Нагадаємо, в українську асоціацію виробників тютюнових виробів входять найбільші виробники тютюнових виробів на ринку України: ПрАТ "Філіп Морріс Україна", АТ "Джей Ті Інтернешнл Компані Україна", ПАТ "Джей Ті Інтернешнл Україна", ПрАТ "АТ "Тютюнова компанія B.A.T - Прилуки", ПзІІ "Імперіал Тобако Юкрейн", ПрАТ "Імперіал Тобакко Продакшн Україна".

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