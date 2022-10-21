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Вилучені у Трампа документи містять секретну інформацію про Китай та Іран, - WP

Фото: Дональд Трамп, екс-президент США (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Документи, які знайшло ФБР у резиденції екс-президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго, містять вкрай секретні розвіддані по Китаю та Ірану.

Як повідомляє РБК-Україна , про це стверджують співрозмовники The Washington Post.

За їхніми словами, якщо така інформація буде передана іншим, то "вона може розкрити методи збору розвідданих, які Сполучені Штати хочуть приховати від усього світу".

При цьому співрозмовники видання зазначають, що в одному з документів, які вилучили ФБР, описується ракетна програма Ірану, а в інших зазначено дуже секретну розвідувальну роботу, спрямовану на Китай.

У WP підкреслюють, що документи про Китай та Іран вважаються найбільш чутливими серед усіх, які виявили співробітники ФБР у резиденції Трампа.

При цьому представники екс-президента США відмовилися давати будь-які коментарі виданню щодо цих документів.

Зазначимо, обшуки в маєтку Трампа розпочалися у серпні 2022 року . Його підозрюють у порушенні закону "про шпигунство".

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Сполучені Штати АмерикиКитайФБРІранДональд Трамп