У Вільнюсі вантажний літак впав на будинок

Раніше повідомлялося, що у серпні внаслідок катастрофи літака на околиці Сан-Паулу (Бразилія) загинули усі, хто перебував на борту. Йдеться про 61 людину.

Також нагадаємо, у січні в авіакатастрофі загинув голлівудський актор Крістіан Олівер разом із двома дочками.

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