В Вильнюсе грузовой самолет упал на дом

Падение самолета произошло на двухэтажный жилой дом на улице Жирню в литовской столице.

В результате инцидента на месте произошел пожар. В местном Секторе оперативной координации пожарно-спасательного управления рассказали, что возгорание было в здании.

В тушении пожара задействованы 7 пожарных машин и пожарная команда аэропорта.

В Вильнюсе самолет B737-400 упал на здание 25 ноября, и произошел пожар (фото: delfi.lv)

В самолете находились четыре человека: два пилота и два сотрудника компании DHL (группа авиакомпаний, которые принадлежат, совладеют или зафрахтованы DHL Express).

После авиакатастрофы спасателям удалось освободить пилота из кабины. Еще двух человек доставили экстренной медицинской помощью.

Один человек был признан погибшим. Спасатели рассказали журналистам, что информации о пострадавших жильцах жилого дома - нет.

Пожар в Вильнюсе после падения самолета B737-400 (фото: aerotime.aero)

В Вильнюсе самолет B737-400 упал на здание 25 ноября (фото: facebook.com/andrej.cechurskij.790)

По данным веб-сайта отслеживания рейсов FlightAware, грузовой самолет B737-400 вылетел из аэропорта Лейпциг / Галле в 03:08 по центральноевропейскому времени.

Самолет эксплуатировался авиакомпанией SWIFT Air. Отмечается, что DHL арендует эти самолеты.

Также сообщается, что в работе Вильнюсского аэропорта изменений не вводили.