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У Вільнюсі вантажний літак впав на будинок

Понеділок 25 листопада 2024 08:13
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У Вільнюсі вантажний літак впав на будинок Фото: літак B737-400 DHL (ebay.com)
Автор: Володимир Костирін

Поблизу Вільнюського аеропорту (Литва) сьогодні вранці, 25 листопада, розбився вантажний літак B737-400 компанії DHL. Повітряне судно впало на двоповерховий житловий будинок, і відомо про одну загиблу людину в результаті події.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Delfi та Aerotime.

Падіння літака відбулося на двоповерховий житловий будинок на вулиці Жірню у литовській столиці.

Внаслідок інциденту на місці сталася пожежа. В місцевому Секторі оперативної координації пожежно-рятувального управління розповіли, що загорянні було в будівлі.

У гасінні пожежі задіяні 7 пожежних машин та пожежна команда аеропорту.

У Вільнюсі вантажний літак впав на будинок

У Вільнюсі літак B737-400 впав на будинок 25 листопада, і сталася пожежа (фото: delfi.lv)

В літаку перебували чотири людини: двоє пілотів і двоє співробітників компанії DHL (група авіакомпаній, які належать, співволодіють або зафрахтовані DHL Express).

Після авіакатастрофи рятувальникам вдалося звільнити пілота з кабіни. Ще двох людей доставили екстреною медичною допомогою.

Одна людина була визнана загиблою. Рятувальники розповіли журналістам, що інформації про постраждалих мешканців житлового будинку - немає.

У Вільнюсі вантажний літак впав на будинок

Пожежа у Вільнюсі після падіння літака B737-400 (фото: aerotime.aero)

У Вільнюсі вантажний літак впав на будинок

У Вільнюсі літак B737-400 впав на будинок 25 листопада (фото: facebook.com/andrej.cechurskij.790)

За даними веб-сайту відстеження рейсів FlightAware, вантажний літак B737-400 вилетів з аеропорту Лейпциг / Галле о 03:08 за центральноєвропейським часом.

У Вільнюсі вантажний літак впав на будинок

Літак експлуатувався авіакомпанією SWIFT Air. Зазначається, що DHL орендує ці літаки.

Також повідомляється, що у роботі Вільнюського аеропорту змін не вводили.

Раніше повідомлялося, що у серпні внаслідок катастрофи літака на околиці Сан-Паулу (Бразилія) загинули усі, хто перебував на борту. Йдеться про 61 людину.

Також нагадаємо, у січні в авіакатастрофі загинув голлівудський актор Крістіан Олівер разом із двома дочками.

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