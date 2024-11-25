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В Вильнюсе грузовой самолет упал на дом

Понедельник 25 ноября 2024 08:13
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В Вильнюсе грузовой самолет упал на дом Фото: самолет B737-400 DHL (ebay.com)
Автор: Владимир Костырин

Возле Вильнюсского аэропорта (Литва) сегодня утром, 25 ноября, разбился грузовой самолет B737-400 компании DHL. Воздушное судно упало на двухэтажный жилой дом, и известно об одном погибшем человеке в результате происшествия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delfi и Aerotime.

Падение самолета произошло на двухэтажный жилой дом на улице Жирню в литовской столице.

В результате инцидента на месте произошел пожар. В местном Секторе оперативной координации пожарно-спасательного управления рассказали, что возгорание было в здании.

В тушении пожара задействованы 7 пожарных машин и пожарная команда аэропорта.

В Вильнюсе грузовой самолет упал на дом

В Вильнюсе самолет B737-400 упал на здание 25 ноября, и произошел пожар (фото: delfi.lv)

В самолете находились четыре человека: два пилота и два сотрудника компании DHL (группа авиакомпаний, которые принадлежат, совладеют или зафрахтованы DHL Express).

После авиакатастрофы спасателям удалось освободить пилота из кабины. Еще двух человек доставили экстренной медицинской помощью.

Один человек был признан погибшим. Спасатели рассказали журналистам, что информации о пострадавших жильцах жилого дома - нет.

В Вильнюсе грузовой самолет упал на дом

Пожар в Вильнюсе после падения самолета B737-400 (фото: aerotime.aero)

В Вильнюсе грузовой самолет упал на дом

В Вильнюсе самолет B737-400 упал на здание 25 ноября (фото: facebook.com/andrej.cechurskij.790)

По данным веб-сайта отслеживания рейсов FlightAware, грузовой самолет B737-400 вылетел из аэропорта Лейпциг / Галле в 03:08 по центральноевропейскому времени.

В Вильнюсе грузовой самолет упал на дом

Самолет эксплуатировался авиакомпанией SWIFT Air. Отмечается, что DHL арендует эти самолеты.

Также сообщается, что в работе Вильнюсского аэропорта изменений не вводили.

Ранее сообщалось, что в августе в результате крушения самолета на окраине Сан-Паулу (Бразилия) погибли все находившиеся на борту граждане. Речь идет о 61 человеке.

Также напомним, что в январе в авиакатастрофе погиб голливудский актер Кристиан Оливер вместе с двумя дочерьми.

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