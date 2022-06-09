Вильнюс о планах РФ "отменить" независимость Литвы: ведут себя не по-человечески

Россия заявила о намерении "отменить" независимость Литвы. В связи с этим Вильнюс должен быть готовым защищать себя сам и совместно со своими партнерами.

Об этом заявил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис, сообщает РБК-Украина со ссылкой на LRT.

"Только государство, управляемое зверями, могло начать войну, подобную той, которую начала Россия. Не удивляюсь, что и в политике ведут себя не по человеческим нормам. А реагировать мы должны соответствующим образом - быть готовыми защищать себя и сами, и вместе с нашими партнерами, политическими, дипломатическими или другими средствам", - заявил министр.