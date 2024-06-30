У Вільнянську знову зросла кількість постраждалих

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС Запорізької області, Офіс генпрокурора.

"Станом на 12.00 30 червня кількість постраждалих внаслідок ворожого удару збільшилася до 38 (15 чоловіків та 14 жінок), у тому числі 9 дітей (7 дівчаток та 2 хлопчика)", - йдеться у повідомленні рятувальників.

Як зазначається, армія РФ вбила 7 людей (3 чоловіки та 1 жінку) та 3 дітей (2 дівчинки та 1 хлопчик).

До того ж, 12 людей, поранених внаслідок удару, перебувають у лікарнях.

"Стан шістьох з них медики оцінюють як важкий. У госпіталізованих осколкові поранення, контузії, переломи, травматичні ампутації. Серед поранених вагітна жінка і 9 дітей", - додали у ДСНС.

Як зазначили в Офісі генпрокурора, загинули дві дівчинки 10 та 17 років і 15-річний хлопець. Поранення різного ступеня тяжкості отримали 8 дітей віком 14-15 років.