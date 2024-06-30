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У Вільнянську знову зросла кількість постраждалих

Запоріжжя, Неділя 30 червня 2024 13:05
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У Вільнянську знову зросла кількість постраждалих Фото: у Вільнянську через обстріл РФ 29 червня поранено 38 людей (t.me/gu_dsns_zp)
Автор: Наталія Гурковська

У Вільнянську Запорізької області продовжує зростати кількість постраждалих. РФ атакувала місто 29 червня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС Запорізької області, Офіс генпрокурора.

"Станом на 12.00 30 червня кількість постраждалих внаслідок ворожого удару збільшилася до 38 (15 чоловіків та 14 жінок), у тому числі 9 дітей (7 дівчаток та 2 хлопчика)", - йдеться у повідомленні рятувальників.

Як зазначається, армія РФ вбила 7 людей (3 чоловіки та 1 жінку) та 3 дітей (2 дівчинки та 1 хлопчик).

До того ж, 12 людей, поранених внаслідок удару, перебувають у лікарнях.

"Стан шістьох з них медики оцінюють як важкий. У госпіталізованих осколкові поранення, контузії, переломи, травматичні ампутації. Серед поранених вагітна жінка і 9 дітей", - додали у ДСНС.

Як зазначили в Офісі генпрокурора, загинули дві дівчинки 10 та 17 років і 15-річний хлопець. Поранення різного ступеня тяжкості отримали 8 дітей віком 14-15 років.

Обстріл Вільнянська

Російські війська частково окупували Запорізьку область у лютому 2022 року. З того часу росіяни постійно атакують міста та села регіону, які їм не вдалося захопити, наприклад, Гуляйполе, Запоріжжя тощо.

29 червня окупанти обстріляли Вільнянськ. Спочатку повідомлялося про сім загиблих та 31 пораненого, пізніше - про 36 поранених.

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