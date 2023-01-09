Вільний політ із ефектним данком від свінгмена "Г'юстона": момент дня в НБА

Американець подарував собі на день народження (6 січня відсвяткував 22-річчя) лідерство в хіт-параді найкращих миттєвостей асоціації. У другій чверті матчу проти "Міннесоти" він отримав передачу перед лінією штрафних кидків, пролетів "фарбу" та виконав силовий слемданк.

Видовищних зусиль свінгмена "Рокетс", однак, забракло для перемоги. "Тімбервулвз" відсвяткували успіх на виїзді (104:96) і з четвертою звитягою поспіль закріпилися в зоні плей-офф Західної конференції НБА. "Г'юстон" – безнадійний аутсайдер тут же.

Сам Мартін-молодший провів на паркеті 21,5 хвилину. За цей час він встиг набрати 12 очок, зробив 5 підбирань і віддав 2 передачі. Найрезультативнішим у цей вечір був його одноклубників Кевін Портер (25 пунктів).

Хто такий Кеньйон Мартін-молодший

Уродженець Каліфорнії, проводить третій сезон під егідою асоціації. Син першого номера драфту-2000 Кеньйона Мартіна, який захищав кольори "Нью-Джерсі", "Денвера", "Кліпперс", "Нікс" і "Мілуокі".

Навчався в Академії IMG. На драфті НБА-2020 був обраний "Сакраменто Кінгз" у другому раунді та відразу обміняний у "Г'юстон". На професіональному рівні дебютував у сезоні 2020/21.

Досвід здобув у фарм-клубі "Рокетс" – "Ріо-Гранде Веллей Вайперс". Увійшов до команди новачків G-Ліги (2021). Рекорд за очками в НБА – 27 пунктів проти "Юти Джаз" (травень 2021-го).