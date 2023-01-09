RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Свободный полет с эффектным данком от свингмена "Хьюстона": момент дня в НБА

Фото: Кеньон Мартин-младший соперников не заметил (espn.com.au)
Автор: Антон Федорцив

Легкий форвард "Хьюстон Рокетс" Кеньон Мартин-младший оказался наверху подборки самых крутых эпизодов игрового дня в Национальной баскетбольной ассоциации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный YouTube-канал NBA.

Американец подарил себе на день рождения (6 января отпраздновал 22-летие) лидерство в хит-параде лучших мгновений ассоциации. Во второй четверти матча против "Миннесоты" он получил передачу перед линией штрафных бросков, пролетел "краску" и выполнил силовой слэм-данк.

Зрелищных усилий свингмена "Рокетс", однако, не хватило для победы. "Тимбервулвз" отпраздновали успех на выезде (104:96) и с четвертой победой подряд закрепились в зоне плей-офф Западной конференции НБА. "Хьюстон" – безнадежный аутсайдер тут же.

Сам Мартин-младший провел на паркете 21,5 минуты. За это время он успел набрать 12 очков, совершил 5 подборов и отдал 2 передачи. Самым результативным в этот вечер был его одноклубник Кевин Портер (25 пунктов).

Кто такой Кеньон Мартин-младший

Уроженец Калифорнии проводит третий сезон под эгидой ассоциации. Сын первого номера драфта-2000 Кеньона Мартина, защищавшего цвета "Нью-Джерси", "Денвера", "Клипперс", "Никс" и "Милуоки".

Учился в Академии IMG. На драфте НБА-2020 был выбран "Сакраменто Кингз" во втором раунде и сразу обменен в "Хьюстон". На профессиональном уровне дебютировал в сезоне 2020/21.

Опыт получил в фарм-клубе "Рокетс" – "Рио-Гранде Вэллей Вайперс". Вошел в команду новичков G-Лиги (2021). Рекорд по очкам в НБА – 27 пунктов против "Юты Джаз" (май 2021-го).

К слову, накануне защитник "Портленда" Харт оформил эпизод дня в матче против "Чикаго Буллз".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
НБАБаскетбол