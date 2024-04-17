Вільне від диму покоління: Британія готує заборону на купівлю сигарет для молоді

План прем'єр-міністра Великої Британії Ріші Сунака заборонити людям, які народилися після 2009 року, коли-небудь купувати сигарети, пройшов перше парламентське голосування.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
План Сунака запровадити одні з найсуворіших у світі правил боротьби з курінням викликав невдоволення деяких членів його правлячої Консервативної партії, зокрема колишніх прем'єр-міністрів Ліз Трасс та Бориса Джонсона, які кажуть, що держава не повинна втручатися у те, як люди живуть своїм життям.
Законопроект пройшов голосування в британському парламенті 383 голосами і 67 проти, що означає, що він перейде на наступний етап у парламенті, де до нього можуть бути внесені поправки.
Але 57 консерваторів, у тому числі міністр бізнесу та торгівлі Кемі Баденоч, проголосували проти цього плану, і масштаби спротиву стали ще одним ударом для Сунака, який уже зіткнувся з критикою у своїй партії з різних питань - від зміни клімату до оборонної політики.
Законодавцям було надано так зване вільне голосування щодо законопроекту, тобто їм не потрібно було голосувати за партійною лінією. Аналогічний закон у Новій Зеландії було скасовано цього року новим коаліційним урядом до того, як закон набув чинності.
Цей закон є одним із основних напрямків політики Сунака перед виборами, які відбудуться пізніше цього року, і, як свідчать опитування громадської думки, переможе опозиційна Лейбористська партія.
Сунак заявив, що боротиметься з "найбільшою цілком запобіжною причиною поганого здоров'я, інвалідності та смертності".
За оцінками Управління національної статистики, у 2022 році у Великій Британії курили близько 6,4 мільйона осіб, це близько 13% дорослого населення. Це набагато нижче, ніж в інших європейських країнах, таких як Італія, Німеччина та Франція, де, за даними ОЕСР, курять від 18 до 23% дорослого населення.
Заборона користується сильною підтримкою з боку медичних експертів та благодійних організацій, які кажуть, що куріння є причиною 80 тисяч смертей щороку, а також багатьох інших захворювань, пов'язаних із курінням.
Опитування YouGov каже, що заборона на куріння популярна: третина виборців підтримують поетапний підхід, 30% підтримують заборону для всіх одночасно, і лише чверть кажуть, що ніякої заборони не повинно бути.
За даними КМІС, поширеність куріння з початком повномасштабної війни зазнала деяких суттєвих змін. Так, 42,3% відповіли, що війна ніяк не позначилася на інтенсивності їх споживання тютюну чи нікотину; 40,2% відзначили, що стали вживати трохи більше чи набагато більше тютюну чи нікотину; 12,6% повідомили, що стали споживати менше чи значно менше.