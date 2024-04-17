Вільне від диму покоління: Британія готує заборону на купівлю сигарет для молоді

План Сунака запровадити одні з найсуворіших у світі правил боротьби з курінням викликав невдоволення деяких членів його правлячої Консервативної партії, зокрема колишніх прем'єр-міністрів Ліз Трасс та Бориса Джонсона, які кажуть, що держава не повинна втручатися у те, як люди живуть своїм життям.

Законопроект пройшов голосування в британському парламенті 383 голосами і 67 проти, що означає, що він перейде на наступний етап у парламенті, де до нього можуть бути внесені поправки.

Але 57 консерваторів, у тому числі міністр бізнесу та торгівлі Кемі Баденоч, проголосували проти цього плану, і масштаби спротиву стали ще одним ударом для Сунака, який уже зіткнувся з критикою у своїй партії з різних питань - від зміни клімату до оборонної політики.

Законодавцям було надано так зване вільне голосування щодо законопроекту, тобто їм не потрібно було голосувати за партійною лінією. Аналогічний закон у Новій Зеландії було скасовано цього року новим коаліційним урядом до того, як закон набув чинності.

Цей закон є одним із основних напрямків політики Сунака перед виборами, які відбудуться пізніше цього року, і, як свідчать опитування громадської думки, переможе опозиційна Лейбористська партія.

Сунак заявив, що боротиметься з "найбільшою цілком запобіжною причиною поганого здоров'я, інвалідності та смертності".

Громадська підтримка

За оцінками Управління національної статистики, у 2022 році у Великій Британії курили близько 6,4 мільйона осіб, це близько 13% дорослого населення. Це набагато нижче, ніж в інших європейських країнах, таких як Італія, Німеччина та Франція, де, за даними ОЕСР, курять від 18 до 23% дорослого населення.

Заборона користується сильною підтримкою з боку медичних експертів та благодійних організацій, які кажуть, що куріння є причиною 80 тисяч смертей щороку, а також багатьох інших захворювань, пов'язаних із курінням.

Опитування YouGov каже, що заборона на куріння популярна: третина виборців підтримують поетапний підхід, 30% підтримують заборону для всіх одночасно, і лише чверть кажуть, що ніякої заборони не повинно бути.