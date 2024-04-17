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Свободное от дыма поколение: Британия готовит запрет на покупку сигарет для молодежи

Фото: в Британии готовят драконовский закон о запрете курения для молодежи (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

План премьер-министра Великобритании Риши Сунака запретить людям, родившимся после 2009 года, когда-либо покупать сигареты, прошел первое парламентское голосование.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

План Сунака ввести одни из самых строгих в мире правил по борьбе с курением вызвал недовольство некоторых членов его правящей Консервативной партии, в том числе бывших премьер-министров Лиз Трасс и Бориса Джонсона, которые говорят, что государство не должно вмешиваться в то, как люди живут своей жизнью.

Законопроект прошел голосование в британском парламенте 383 голосами за и 67 против, что означает, что он перейдет на следующий этап в парламенте, где в него могут быть внесены поправки.

Но 57 консерваторов, в том числе министр бизнеса и торговли Кеми Баденоч, проголосовали против этого плана, и масштабы сопротивления стали еще одним ударом для Сунака, который уже столкнулся с критикой в своей партии по самым разным вопросам - от изменения климата до оборонной политики.

Законодателям было предоставлено так называемое свободное голосование по законопроекту, то есть им не нужно было голосовать по партийной линии. Аналогичный закон в Новой Зеландии был отменен в этом году новым коалиционным правительством до того, как закон вступил в силу.

Этот закон является одним из основных направлений политики Сунака перед выборами, которые состоятся позднее в этом году, и, как показывают опросы общественного мнения, победит оппозиционная Лейбористская партия.

Сунак заявил, что будет бороться с "самой крупной полностью предотвратимой причиной плохого здоровья, инвалидности и смертности".

Общественная поддержка

По оценкам Управления национальной статистики, в 2022 году в Великобритании курили около 6,4 миллиона человек, это около 13% взрослого населения. Это намного ниже, чем в других европейских странах, таких как Италия, Германия и Франция, где, по данным ОЭСР, курят от 18% до 23% взрослого населения.

Запрет пользуется сильной поддержкой со стороны медицинских экспертов и благотворительных организаций, которые говорят, что курение является причиной 80 тысяч смертей каждый год, а также многих других заболеваний, связанных с курением.

Опрос YouGov говорит, что запрет на курение популярен: треть избирателей поддерживают поэтапный подход, 30% поддерживают запрет для всех одновременно, и только четверть говорят, что никакого запрета быть не должно.

 

Сигареты в Украине

По данным КМИС, распространенность курения с началом полномасштабной войны претерпела некоторые существенные изменения. Так, 42,3% ответили, что война никак не отразилась на интенсивности их потребления табака или никотина; 40,2% отметили, что стали употреблять немного больше или гораздо больше табака или никотина; 12,6% сообщили, что стали потреблять меньше или гораздо меньше.

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Великобритания