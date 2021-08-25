Вилкул стал и.о. мэра Кривого Рога

"За" проголосовали 32 депутата. Участие в голосовании приняли 33 человека.

Местное издание сообщает, что депутаты "Слуги народа" не принимали участия в голосовании, они ушли из зала пленарного заседания после отказа Александра Котляра от должности. Также не пошли голосовать депутаты от партии "Сила людей".

Участие в тайном голосовании принимали "Блок Вилкула. Украинская перспектива" и ОПЗЖ.

Также депутати приняли обращение к Раде о назначении досрочных выборов.

Кто такой Вилкул

Юрий Вилкул дважды избирался на пост мэра Кривого Рога и руководил городом с 2010 по 2020 год. На местных выборах 2020 года Вилкул объявил, что снимает свою кандидатуру "по состоянию здоровья" в пользу кандидата Константина Павлова и призвал жителей Кривого Рога поддержать его.

Что произошло с предыдущим мэром

Мэра Кривого Рога Константина Павлова нашли застреленным в его доме в селе Вольное в воскресенье, 15 августа. На месте происшествия был обнаружен зарегистрированный на покойного охотничий карабин калибра 7,62 мм.

По факту гибели Павлова открыто уголовное производство по статье 115 Уголовного кодекса Украины ("Умышленное убийство").

Следствие рассматривает три версии смерти политика: