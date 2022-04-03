ru ua
Вс, 03 апреля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Вилкул об обстреле Кривого Рога: оккупанты били "Смерчами" запрещенными кассетными зарядами

Новина українською →
Кривой Рог, Воскресенье 03 апреля 2022 04:50
Вилкул об обстреле Кривого Рога: оккупанты били "Смерчами" запрещенными кассетными зарядами Фото: Александр Вилкул, глава Криворожской ГВА (facebook.com/OleksandrVilkul)
Автор: Владимир Костырин

Во время обстрела Кривого Рога прошлой ночью российские оккупанты применили реактивные системы залпового огня "Смерч", запрещенные Женевской конвенцией кассетные боеприпасы. В результате атаки по гражданской инфраструктуре в Ингулецком районе жертв, к счастью, нет.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на брифинг начальника Криворожской ГВА Александра Вилкула.

Отмечается, что удар российских оккупантов пришелся именно на те локации, где заблаговременно была проведена эвакуация жителей.

Вилкул рассказал, что открывали огонь захватчики не из РСЗО "Град", а из "Смерчей", у которых большая дальность стрельбы. Так, военные ВСУ отодвинули войска РФ на многие десятки километров от Кривого Рога, и фронт сейчас проходит внутри Херсонской области.

Глава городской военной администрации обратил внимание, что примененные рашистами запреженные кассетные боеприпасы могут взрываться на протяжении 40 часов, и призвал быть максимально остородными.

"Если увидели на земле небольшие серебристые цилиндрики 5 на 2-2,5 сантиметра, не трогайте их, сразу уходите и звоните 101 или 102. Сегодня от таких зарядов погибли отец и сын, которые не прислушались к рекомендациям и принесли эти заряды домой, где они и взорвались", - сказал Вилкул.

Видео: Александр Вилкул рассказал подробности об обстреле войсками РФ Кривого Рога 2 апреля

Ранее сообщалось, что в ночь на 2 апреля российские оккупанты обстреляли Днепр и заправку в Кривом Роге. Также мы писали, что над Днепропетровской областью ВСУ сбили вражеские ракеты и беспилотник.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Александр Вилкул Кривой Рог Война России против Украины
NEWS
39-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
39-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Шантаж не удался. Россия отступила на газовом фронте с Европой
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Шантаж не удался. Россия отступила на газовом фронте с Европой