Вилкул об обстреле Кривого Рога: оккупанты били "Смерчами" запрещенными кассетными зарядами

Во время обстрела Кривого Рога прошлой ночью российские оккупанты применили реактивные системы залпового огня "Смерч", запрещенные Женевской конвенцией кассетные боеприпасы. В результате атаки по гражданской инфраструктуре в Ингулецком районе жертв, к счастью, нет.

Отмечается, что удар российских оккупантов пришелся именно на те локации, где заблаговременно была проведена эвакуация жителей.

Вилкул рассказал, что открывали огонь захватчики не из РСЗО "Град", а из "Смерчей", у которых большая дальность стрельбы. Так, военные ВСУ отодвинули войска РФ на многие десятки километров от Кривого Рога, и фронт сейчас проходит внутри Херсонской области.

Глава городской военной администрации обратил внимание, что примененные рашистами запреженные кассетные боеприпасы могут взрываться на протяжении 40 часов, и призвал быть максимально остородными.

"Если увидели на земле небольшие серебристые цилиндрики 5 на 2-2,5 сантиметра, не трогайте их, сразу уходите и звоните 101 или 102. Сегодня от таких зарядов погибли отец и сын, которые не прислушались к рекомендациям и принесли эти заряды домой, где они и взорвались", - сказал Вилкул.

Видео: Александр Вилкул рассказал подробности об обстреле войсками РФ Кривого Рога 2 апреля