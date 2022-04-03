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Вілкул про обстріл Кривого Рогу: окупанти били "Смерчами" забороненими касетними зарядами

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Кривий Ріг, Неділя 03 квітня 2022 04:50
Вілкул про обстріл Кривого Рогу: окупанти били "Смерчами" забороненими касетними зарядами Фото: Олександр Вілкул, голова Криворізької МВА (facebook.com/OleksandrVilkul)
Автор: Володимир Костирін

Під час обстрілу Кривого Рогу минулої ночі російські окупанти застосували реактивні системи залпового вогню "Смерч", заборонені Женевською конвенцією касетні боєприпаси. В результаті атаки по цивільній інфраструктурі в Інгулецькому районі жертв, на щастя, немає.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на брифінг начальника Криворізької МВА Олександра Вілкула.

Зазначається, що удар російських окупантів припав саме на ті локації, де завчасно була проведена евакуація жителів.

Вілкул розповів, що відкривали вогонь загарбники не з РСЗВ "Град", а зі "Смерчів", у яких більша дальність стрільби. Так, військові ЗСУ відсунули війська РФ на багато десятків кілометрів від Кривого Рогу, і фронт зараз проходить всередині Херсонської області.

Голова міської військової адміністрації звернув увагу, що застосовані рашистами заборонені касетні боєприпаси можуть вибухати протягом 40 годин, і закликав бути максимально обережними.

"Якщо побачили на землі невеликі сріблясті циліндрики 5 на 2-2, 5 сантиметри, не чіпайте їх, відразу уходьте і телефонуйте 101 або 102. Сьогодні від таких зарядів загинули батько і син, які не дослухалися рекомендацій і принесли ці заряди додому, де вони і вибухнули", - сказав Вілкул.

Відео: Олександр Вілкул розповів подробиці про обстріл військами РФ Кривого Рогу 2 квітня

Раніше повідомлялося, що в ніч на 2 квітня російські окупанти обстріляли Дніпро і заправку в Кривому Розі. Також ми писали, що над Дніпропетровською областю ЗСУ збили ворожі ракети і безпілотник.

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