Над Кривым Рогом сбита вражеская ракета, пострадал один человек, - Вилкул

Начальник военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул сообщил, что ВСУ успешно бьют российскую армию на дальних подступах к городу. Также над одним из районов города была сбита ракета, обломками одному человеку повредило ногу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Александра Вилкула.

Вилкул также сообщил, что российские военные берегу Каховского водохранилища в Марьянском Криворожского района расстреляли лодку, которая эвакуировала людей с оккупированной части Херсонской области.

"Расстреляли на воде "Градами". На расстоянии 70-ти метров от берега. В лодке было 14 человек. Трое деток и 11 взрослых. Двое взрослых мужчин и женщина погибли сразу. Ребенок 13-ти лет умер немного позже. Семь человек в больнице и двое пропали без вести. Это был седьмой рейс этой лодки", - отметил руководитель военной администрации Кривого Рога.