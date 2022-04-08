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Над Кривим Рогом збито ворожу ракету, постраждала одна людина, - Вілкул

Кривий Ріг (Фото: zn.ua)
Автор: Константин Широкун

Начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул повідомив, що ЗСУ успішно б'ють російську армію на далеких підступах до міста. Також над одним з районів міста була збита ракета, уламками одній людині пошкодило ногу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Олександра Вілкула.

Вілкул також повідомив, що російські військові березі Каховського водосховища в Мар'янському Криворізького району розстріляли човен, який евакуював людей з окупованої частини Херсонської області.

"Розстріляли на воді "Градами". На відстані 70 метрів від берега. У човні було 14 осіб. Троє діток і 11 дорослих. Двоє дорослих чоловіків і жінка загинули відразу. Дитина 13 років померла трохи пізніше. Семеро людей у лікарні та двоє пропали безвісти. Це був сьомий рейс цього човна", - зазначив керівник військової адміністрації Кривого Рогу.

Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

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Кривий Ріг