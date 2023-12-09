ВІЛ: шляхи передачі та як захиститися від інфікування

Вірус імунодефіциту людини (ВІЛ) - це вірус, який вражає імунну систему людини. Він передається від людини до людини.

ВІЛ передається від людини до людини через певні рідини організму: кров, сперму, виділення піхви та кишки. Передача ВІЛ можлива лише під час контакту цих рідин зі слизовими оболонками, пошкодженими тканинами організму або у разі безпосереднього введення в кров (через голку).

Як не заразитися ВІЛ?

Існує кілька способів захиститися від ВІЛ:

Тестування на ВІЛ

Щоб знати свій ВІЛ-статус, потрібно регулярно проходити тестування. Тестування на ВІЛ є безкоштовним і конфіденційним. Пройти тестування можна в сімейного лікаря, в кабінеті довіри, в закладах охорони здоров’я або мобільних пунктах для тестування.

Прийом АРВ-терапії

Якщо у вас ВІЛ-позитивний статус, ви повинні постійно приймати антиретровірусну терапію (АРВ-терапію). АРВ-терапія пригнічує розмноження вірусу імунодефіциту в організмі, дозволяє відновити імунну систему. За кілька місяців після регулярного вживання АРВ-терапії рівень вірусного навантаження досягає такого, що не визначається тестами. Якщо це відбувається протягом 6 місяців або більше, це означає, що ви не можете передати вірус своєму сексуальному партнеру.

Використання засобів бар’єрної контрацепції (презервативів)

Презервативи є найефективнішим способом захисту від ВІЛ та інших інфекцій, що передаються статевим шляхом. Презервативи доступні у різних матеріалах, текстурах, кольорах, запахах і смаках. Дуже важливо надягати презерватив до початку будь-якого сексуального контакту.

Доконтактна профілактика (PrEP)

PrEP - це приймання антиретровірусних препаратів для зниження ризику інфікування ВІЛ. Якщо людина має високий ризик інфікування ВІЛ, приймає PrEP і використовує презервативи, вона має понад 99% захисту від передавання ВІЛ статевим шляхом. PrEP приймають перорально щодня за схемою, визначеною лікарем. PrEP видають безоплатно.

Постконтактна профілактика (PEP)

PEP - це медикаментозна постконтактна профілактика, яка застосовується в екстрених ситуаціях. PEP призначають і здійснюють якомога швидше, але не пізніше 72 годин після контакту, у результаті якого потенційно могло статися передавання ВІЛ. PEP не призначений для регулярного використання.

Тестування на ВІЛ під час вагітності

Важливо пройти тестування на ВІЛ, яке вам запропонує лікар під час ведення вагітності. Жінки, що мають ВІЛ-інфекцію, можуть народжувати здорових дітей. Приймання АРВ-терапії та підтримання невизначуваного вірусного навантаження під час вагітності, пологів, а також під час грудного вигодовування знижує ймовірність передачі інфекції від матері до дитини через грудне молоко до менш ніж 1%.

Відмова від наркотиків

Найкращий спосіб запобігти інфікуванню ВІЛ через вживання наркотиків - відмовитися від них взагалі. Але якщо ви все ж робите це в ін’єкційний спосіб, використовуйте тільки стерильні шприци та голки, ніколи не діліться ними з іншими та не використовуйте ті, якими користувалися інші люди.

Безпечна сексуальна поведінка

Намагайтеся уникати небезпечної сексуальної поведінки. За таких обставин ймовірність випадкових сексуальних контактів зростає, тож подбайте про те, щоби в разі, якщо це станеться, ви мали з собою засоби бар’єрної контрацепції та могли правильно ними користуватися.

ВІЛ - це серйозна хвороба, яка може призвести до смерті. Але якщо дотримуватися певних правил, можна захиститися від інфікування.