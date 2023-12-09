ВИЧ: пути передачи и как защититься от инфицирования

Вирус иммунодефицита человека (ВИЧ) - это вирус, который поражает иммунную систему человека. Он передается от человека к человеку.

ВИЧ передается от человека к человеку через определенные жидкости организма: кровь, сперму, выделения влагалища и кишки. Передача ВИЧ возможна только при контакте этих жидкостей со слизистыми оболочками, поврежденными тканями организма или в случае непосредственного введения в кровь (через иглу).

Как не заразиться ВИЧ?

Существует несколько способов защититься от ВИЧ:

Тестирование на ВИЧ

Чтобы знать свой ВИЧ-статус, нужно регулярно проходить тестирование. Тестирование на ВИЧ является бесплатным и конфиденциальным. Пройти тестирование можно у семейного врача, в кабинете доверия, в учреждениях здравоохранения или мобильных пунктах для тестирования.

Прием АРВ-терапии

Если у вас ВИЧ-положительный статус, вы должны постоянно принимать антиретровирусную терапию (АРВ-терапию). АРВ-терапия подавляет размножение вируса иммунодефицита в организме, позволяет восстановить иммунную систему. За несколько месяцев после регулярного употребления АРВ-терапии уровень вирусной нагрузки достигает такого, что не определяется тестами. Если это происходит в течение 6 месяцев или более, это означает, что вы не можете передать вирус своему сексуальному партнеру.

Использование средств барьерной контрацепции (презервативов)

Презервативы являются самым эффективным способом защиты от ВИЧ и других инфекций, передающихся половым путем. Презервативы доступны в различных материалах, текстурах, цветах, запахах и вкусах. Очень важно надевать презерватив до начала любого сексуального контакта.

Доконтактная профилактика (PrEP)

PrEP - это прием антиретровирусных препаратов для снижения риска инфицирования ВИЧ. Если человек имеет высокий риск инфицирования ВИЧ, принимает PrEP и использует презервативы, он имеет более 99% защиты от передачи ВИЧ половым путем. PrEP принимают перорально ежедневно по схеме, определенной врачом. PrEP выдают бесплатно.

Постконтактная профилактика (PEP)

PEP - это медикаментозная постконтактная профилактика, которая применяется в экстренных ситуациях. PEP назначают и осуществляют как можно скорее, но не позднее 72 часов после контакта, в результате которого потенциально могла произойти передача ВИЧ. PEP не предназначен для регулярного использования.

Тестирование на ВИЧ во время беременности

Важно пройти тестирование на ВИЧ, которое вам предложит врач во время ведения беременности. Женщины, имеющие ВИЧ-инфекцию, могут рожать здоровых детей. Прием АРВ-терапии и поддержание неопределяемой вирусной нагрузки во время беременности, родов, а также во время грудного вскармливания снижает вероятность передачи инфекции от матери к ребенку через грудное молоко до менее чем 1%.

Отказ от наркотиков

Лучший способ предотвратить инфицирование ВИЧ через употребление наркотиков - отказаться от них вообще. Но если вы все же делаете это инъекционным способом, используйте только стерильные шприцы и иглы, никогда не делитесь ими с другими и не используйте те, которыми пользовались другие люди.

Безопасное сексуальное поведение

Старайтесь избегать опасного сексуального поведения.При таких обстоятельствах вероятность случайных сексуальных контактов возрастает, поэтому позаботьтесь о том, чтобы в случае, если это произойдет, вы имели с собой средства барьерной контрацепции и могли правильно ими пользоваться.

ВИЧ - это серьезная болезнь, которая может привести к смерти. Но если придерживаться определенных правил, можно защититься от инфицирования.