Викриття тіньового ринку: як покращити умови для легального бізнесу в Україні

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Американської торговельної палати.

Учасники зосередили увагу на проблемах тіньового ринку послуг фіксованого доступу до інтернету. Згідно з дослідженням "Особливості оподаткування послуг фіксованого доступу до мережі Інтернет в Україні", проведеним Growford Institute, станом на 2019 рік суб’єкти, які використовували спрощену систему оподаткування (ФОП і ТОВ), отримали 35,6% від загального обсягу доходів від послуг фіксованого доступу до мережі Інтернет, а у 2023 році цей показник зріс до 47,2%.

Експерти зазначили, що усунення наявних механізмів податкової оптимізації в цій галузі може додатково забезпечити надходження до бюджету розміром від 1,6 млрд грн до 3 млрд грн.

Відомо, що з 1 жовтня 2024 року всі суб’єкти цього ринку мають застосовувати загальну систему оподаткування. Згідно з офіційною відповіддю НКЕК на запит журналістів станом на 1 жовтня 2024 року в реєстрі налічувалося 4404 постачальники послуг електронних комунікацій.

Протягом періоду з серпня до середини жовтня 491 постачальник подав заяву про виключення з реєстру (459 були фізичними особами – підприємцями, а 32 — юридичними особами). Водночас 330 нових постачальників, серед яких 87 ФОП, 226 ТОВ і 17 юросіб, зареєстрували початок діяльності. У цьому контексті виникає питання стосовно нещодавніх заяв деяких публічних осіб про закриття третини інтернет-провайдерів в Україні.

Щобільше, НКЕК повідомила, що станом на середину жовтня не було жодних скарг від українців щодо відсутності доступу до фіксованого інтернету через закриття провайдерів. Загалом з початку року зареєстровано 4824 звернення, зокрема лише 270 у жовтні. Отже, схоже, що користувачі не побачили жодних змін у наданні інтернет-послуг, які би напевно відчули в разі закриття настільки великої кількості провайдерів, інформацію про що активно розповсюджували в медіа певні публічні діячі.

Компанія Kantar Україна представила "Дослідження ринку нелегальної торгівлі", згідно з яким у 2024 році податкові втрати бюджету від нелегального ринку тютюну можуть сягнути приблизно 23 млрд грн.

Представники бізнесу звернули увагу на масштаби тіньового ринку побутової електроніки. Цей сегмент включає продажі, здійснені за готівку або криптовалюту, без належної фіксації в обліку та сплати податків. У 2023 році частка тіньового ринку для продукції Apple, зокрема iPhone, за оцінками експертів, сягнула 71%, що призвело до втрат держбюджету розміром 5,5 млрд грн через несплату ПДВ.

Крім того, втрати від несплати ПДВ на іншу продукцію Apple, таку як MacBook, iPad, Apple Watch, AirPods та ін., оцінюють приблизно в 10 млрд грн. У третьому кварталі 2024 року бюджет втратив 1,1 млрд грн через несплату ПДВ за незаконно ввезені та продані iPhone.

Під час круглого столу легальний бізнес підтримав ініціативи влади, спрямовані на формування рівних умов оподаткування для всіх суб’єктів української економіки.